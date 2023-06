Nou pas d’Educació per retirar el concert a les escoles que segreguen per sexe

El Departament d’Educació ha reclamat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que aixequi les mesures cautelars imposades pel tribunal que impedeixen retirar el concert a les deu escoles concertades catalanes que encara segreguen per sexe. “És el nostre deure. No volem escoles en blanc i negre finançades amb els diners de tots”, va dir fa unes setmanes el conseller d’Educació, Josep González-Cambray. La Generalitat ha presentat els escrits corresponents per demanar la revocació de la mesura, que va permetre als centres mantenir les subvencions públiques.

La conselleria considera que l’aval del Tribunal Constitucional (TC) a la disposició addicional de la Llei Celáa, que prohibeix sufragar amb fons públics les escoles que segreguen per sexe, fa innecessari mantenir les mesures cautelars. El 2021, Educació va retirar el concert d’ESO a una desena de centres que mantenien l’escolarització diferenciada per sexe emparant-se en la nova legislació estatal, aprovada un any abans.

El conseller d’Educació, Josep González Cambray, al Parlament / Europa Press

Un recurs de dues escoles congela la retirada dels concerts

Llavors, dues escoles van recórrer la decisió i el TSJC va acordar deixar en suspens la retirada del concert als deu centres gestionats per l’Opus Dei, vuit dels quals havien acceptat deixar de segregar per sexe per no perdre el concert, però que davant la decisió del tribunal es van acollir a les cautelars. La sentència del TC estableix que la Constitució defensa un “model educatiu pluralista”, però matisa que “no tots els models educatius han de rebre ajudes ni han de tenir un dret subjectiu a la prestació pública”.

Un cop el TC ha validat la disposició addicional de la Llei Celáa, el Govern considera que no hi ha motius per mantenir els concerts. “No volem destinar ni un euro públic als centres educatius que separen nens i nenes a les aules”, va insistir Cambray. “Això s’ha acabat ara que el TC ha avalat que Educació pot decidir no dedicar diners públics als centres que segreguen”.