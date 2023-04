Educació reactivarà la retirada del concert a les escoles que segreguen per sexe

El Departament d’Educació ha anunciat que vol reactivar la retirada del finançament a les escoles que segreguen per sexe després que el Tribunal Constitucional hagi tombat un recurs de Vox contra la Llei Celáa, que avala la mesura. El conseller d’Educació, Josep González-Cambray, ha avançat que un cop es publiqui la sentència del TC demanaran al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que retiri les mesures cautelars que va imposar quan la Generalitat va anunciar el canvi de la política de finançament de centres.

En la seva sentència, el TC descarta que “tots els models educatius hagin de percebre ajuts” i defensa que no existeix un “dret subjectiu a la prestació pública”. El Govern considera que la sentència del TC, a falta de veure els detalls, apuntala la decisió del Departament d’Educació de no renovar els concerts educatius de segon cicle d’infantil i d’ESO als centres educatius que insisteixin a separar els alumnes per raó de gènere. La Generalitat va donar l’oportunitat a les escoles a deixar de fer-ho per voluntat pròpia per tal de mantenir el finançament.

El conseller d’Educació, Josep González Cambray, intervenint a la sessió de control al Govern | ACN (Mariona Puig)

A Catalunya només hi ha una desena d’escoles que segreguen per sexe

Fonts de la Generalitat indiquen que a Catalunya quedaven una desena de centres que aplicaven aquesta pràctica a principis del 2022, dels quals vuit van decidir abandonar la segregació i dos ho van rebutjar, per la qual cosa van perdre el concert. Tot i això, el TSJC va dictar mesures cautelars en tots els casos. El Govern considera que aquests centres no fomenten ni “la inclusió ni la convivència” i, en canvi, “alimenten el sexisme i els prejudicis de gènere”. La Generalitat insisteix que “no compateix” aquest model educatiu i “no destinarà diners públics” a finançar-los.

“Per què hem de destinar els diners de tots a un model d’escola en blanc i negre, reducte de l’educació catòlica més conservadora i que la ciència ha demostrat que ni afavoreix l’alumnat ni la societat on s’insereix?”, ha dit Cambray en un article d’opinió publicat a El Periódico. El conseller ha celebrat que la sentència del TC acaba amb el privilegi s’aquests centres, que havien obtingut una “protecció judicial que acabava forçant la Generalitat a concedir-los de nou la subvenció pública”.