Simó es compromet al Parlament a reconduir les relacions amb els docents

El ple monogràfic d’educació d’aquest dimecres ha servit al Govern per deixar palesa la intenció de reconduir les relacions amb la comunitat educativa. El Govern i el Parlament han posat el focus en la urgència de recuperar la confiança de la comunitat educativa en l’executiu català i, concretament, en la conselleria d’Educació. El president del Govern, Pere Aragonès, que considera aquest debat “pertinent i necessari”, ha insistit molt en la necessitat d'”enfortir la confiança amb tota la comunitat educativa“. “És imprescindible que el Govern i el conjunt de la societat aprofundeixi en el reconeixement social als mestres, que tenen un paper de referent en la vida dels nostres infants i joves”, ha reiterat.

El primer pas del Govern per aconseguir reconduir aquestes relacions amb els docents, molt deteriorades després del lideratge de Cambray al Departament d’Educació, ha estat el canvi de conseller. La nova consellera, Anna Simó, també ha utilitzat un to conciliador al llarg del seu discurs, on ha establert les línies de treball per als pròxims dos anys de legislatura. “Hem de propiciar un diàleg que sumi, perquè a l’educació no li van bé les confrontacions absurdes”, ha assegurat la consellera. Simó s’ha compromès a treballar amb la resta de grups polítics per donar “estabilitat” a l’educació.

Simó ha anunciat que visitarà les seus de tots els sindicats de major a menor representativitat per poder “refer la confiança” i “obrir vies de diàleg sincer”. La consellera ha posat el focus en la necessitat d’estabilitat dels alumnes, les famílies i els docents. “Hem de propiciar un diàleg pensant en l’alumnat, que ha d’estar al centre”, ha insistit. Simó ha argumentat que aquesta voluntat de diàleg no és només “política”, sinó “una necessitat de país”. La consellera s’ha compromès a “fer la vida més fàcil” als centres a partir de la desburocratització. “Tenim absoluta voluntat política de revertir les retallades i tancarem tan aviat com es pugui la correcta distribució dels recursos a disposició”, ha assegurat la consellera.

Anna Simó, consellera d’Educació a la Generalitat de Catalunya / Mireia Comas

Simó també s’ha compromès a arribar a la xifra d’interinitat exigida per Europa, el 8%, un repte “majúscul”. La consellera ha dit que les normes dels concursos de mèrits els han vingut donades de Madrid i ha promès que treballaran per respondre els dubtes dels docents que aquest cap de setmana s’enfronten a les oposicions.

Junts coincideix a demanar la “recuperació de la credibilitat perduda”

En l’obertura del debat el portaveu de Junts per Catalunya, Albert Batet, ha celebrat el que considera la “primera rectificació” del Govern en política educativa amb el cessament del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray. En l’inici del ple monogràfic sobre educació, Junts ha demanat mesures urgents al Govern per “recuperar la credibilitat perduda” en el conflicte amb els docents i la comunitat educativa. “Els docents no són respectats per les famílies i els alumnes si no són respectats pel Departament d’Educació”, ha advertit. Per això, ha demanat la consolidació del “canvi de rumb” encetat amb el canvi de conseller. Batet també ha fet referència a l'”operació de l’Estat contra l’escola catalana” i ha demanat un front comú per defensar-la.