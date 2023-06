Aragonès relleva Cambray i Fernández i recupera Anna Simó i Ester Capella

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha decidit rellevar els consellers d’Educació i Territori, Josep González-Cambray i Juli Fernández, segons ha pogut saber El Món. Les dues baixes se sumen a la sortida ja anunciada de la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, que serà la número 2 de Gabriel Rufián a les eleccions estatals del 23-J. D’aquesta manera, Aragonès sacseja el Govern poc després de superar l’equador de la legislatura, que en principi té intenció d’esgotar. Pel que fa als nous consellers, el president recupera Anna Simó, que serà la nova titular d’Educació, Ester Capella assumirà Territori i David Mascort, fins ara mà dreta de Jordà, serà el nou conseller d’Acció Climàtica.

Aragonès farà una compareixença aquest matí per explicar amb detall els canvis al Govern, que es produeixen després dels mals resultats d’ERC a les municipals del 28-M i poc menys d’un mes i mig per a les estatals del pròxim 23 de juliol. Els republicans, que estan en clara minoria al Parlament, necessiten un revulsiu de cara a les pròximes eleccions i per encara una segona meitat de l’any que serà molt dura, amb el PSC i Junts presumiblement exigint una convocatòria avançada d’eleccions. Pel que fa als relleus, Aragonès aposta per dues dirigents amb experiència de Govern com són Anna Simó i Ester Capella i prioritza donar continuïtat a Acció Climàtica, ja que Mascort fins ara era el secretari general del departament.

Cambray, Aragnès, Vilagrà, Jordà i Fernández a l’ofrena floral a Macià de l’any passat / Europa Press

Cambray el qüestionat i Fernández el fugaç

Cambray era un dels consellers més qüestionats del Govern després de dos anys de tensions, picabaralles i vagues amb els sindicats, que l’han criticat amb duresa pel seu estil negociador. De fet, marxa de l’executiu la mateixa setmana que el Parlament té previst fer un ple monogràfic sobre Educació que ara haurà d’entomar Anna Simó, que va ser consellera de Benestar Social i Família amb el Tripartit (2003-2006). Per la seva banda, Juli Fernández ha tingut un pas fugaç pel Govern, ja que va substituir Jordi Puigneró després de la sortida de Junts a la tardor passada. Ester Capella, exconsellera de Justícia (2018-2021) i que va ser número 3 d’Ernest Maragall a les municipals, li agafa el relleu amb carpetes pendents com el Quart Cinturó i l’ampliació del Prat, dos projectes polèmics pactats amb el PSC durant les negociacions pels pressupostos d’enguany.