Aragonès insisteix a esgotar la legislatura i no anticipar eleccions

El president de la Generalitat ha volgut insistir aquest dijous en la importància de seguir al capdavant del país i esgotar la legislatura. Pere Aragonès argumenta que és necessari no anticipar eleccions per trencar amb la dinàmica actual, ja que des de l’any 2010 no hi ha hagut cap legislatura que hagi completat els seus anys de mandat. Sempre s’han anticipat eleccions: “L’any 2025, la ciutadania que voti i decideixi si ens ha de retirar la confiança“, referma.

Aragonès també ha volgut treure pit del seu govern en minoria després que trenquessin els acords amb Junts i defensa que treballen “dia a dia” per garantir l’estabilitat, ja que actualment es troben en un context de minoria parlamentària. És per això que reafirma la importància d’arribar a acords i establir ponts. En aquest sentit, considera que és important poder acordar i consensuar sobre els temes “fonamentals” per a la ciutadania, i a l’hora aprofitar l’escenari polític que es presenta amb les eleccions generals del 23 de juliol per treure’n el màxim benefici.

Un dels principis que vol continuar defensant fermament és el futur del país a la “taula de diàleg” amb Madrid, un tema que està encallat des de fa bastant temps. I un tema que podria canviar força segons el resultat dels pròxims comicis: “Si a l’altra banda ara arrossegaven els peus, ens podem trobar algú que directament ni mou els peus”, afirma.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant el seu discurs d’inauguració de la 34a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu / ACN

Protegir la política industrial

Un dels temes que han portat cua a la Trobada Empresarial al Pirineu ha estat la reindustrialització. En aquest sentit, doncs, Aragonès s’ha mostrat molt ferm en garantir la protecció de la “política industrial” davant la incertesa derivada dels comicis del juliol. És per això, també, que el President ha volgut remarcar que han arribat a un pacte nacional amb grups parlamentaris, patronals i sindicats. Un pacte que pretén protegir una Catalunya que considera sòlida i amb una bona projecció de creixement: “A Catalunya mai havien treballat tantes persones com treballen avui”, sentencia amb optimisme.