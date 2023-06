Aragonès acorda amb França unificar criteris de sostenibilitat als Ports

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha anunciat avui, dimecres 7 de juny, un acord amb el president de la regió Sud de França, Renaud Muselier, per aliar-se entre governs i marcar uns criteris comuns i compartits per afrontar la contaminació als principals ports de les dues regions. Ara per ara, aquesta unió significarà que les mesures seran iguals per al Port de Barcelona i el de Tarragona pel que fa a Catalunya, i el de Marsella, Niça i Toló pel que fa a la regió francesa.

El seu objectiu, però, no és quedar-se aquí, sinó estendre aquest pacte “a tota la Mediterrània”. En aquest sentit, Aragonès ha animat a la resta de països a remar junts per fer front a aquesta problemàtica que afecta més enllà de les fronteres catalanes: “Si cadascun de nosaltres batallem individualment no ens en sortirem: les operadores buscaran ports que siguin menys exigents”, subratlla. Amb aquest acord pretenen “fixar criteris” per evitar que la resta d’institucions portuàries “facin competència a la baixa”.

Ara bé, en aquests moments, els detalls de l’acord entre tots dos presidents no estan definits, només n’han determinat els objectius del rumb a seguir. Tots dos presidents coincideixen a dir que aquesta aliança és un “gran pas històric” per combatre una problemàtica que comparteixen tots dos territoris.

Un vaixell portacontenidors al Port de Barcelona / ACN

Lluita per la sostenibilitat

L’acord al qual han arribat avui el màxim representant de Catalunya i el president de la Regió Sud de França és un pas més en l’objectiu de maximitzar la sostenibilitat als ports de les principals ciutats del territori, unes zones per les quals conflueixen diàriament grans quantitats de vehicles, sigui de mercaderies o de transport de persones. En aquest sentit, també, el Port de Barcelona va fer un pas endavant fa poc menys d’una setmana i ha donat el tret de sortida a un pla pilot per proveir energia elèctrica als vaixells de la Terminal Ferri, una de les diverses terminals del port marítim de la capital catalana. Amb aquest canvi, el port de la ciutat comtal pretén que els vaixells que estiguin amarrats no consumeixin energia del motor, sinó que facin servir l’energia de la xarxa elèctrica general.