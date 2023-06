El Suprem fixa criteri i avala les rebaixes de penes pel ‘només sí és sí’

El Tribunal Suprem ha rebutjat els recursos de la Fiscalia i ha avalat les rebaixes de penes de la polèmica llei del només sí és sí. La decisió del ple de la Sala Penal, molt esperada perquè fixa un criteri general, suposa confirmar els criteris establerts per les diverses audiències provincials durant els centenars de revisions de penes que s’han produït arran de l’aprovació de la llei. La norma ha estat revisada gràcies a un acord entre el PSOE i el PP que ha provocat una allau de crítiques dels seus socis d’investidura. El Suprem ha rebutjat 28 dels 29 recursos que havien presentat la Fiscalia i diversos condemnats.

La Sala Penal, que es reunia en un ple monogràfic per resoldre la trentena de recursos de cassació, ha rebutjat la gran majoria dels set recursos de la Fiscalia i dels 22 de condemnats per delictes sexuals. Només un ha estat estimat i s’ha incrementat la pena per un error de càlcul del tribunal provincial que va portar el cas. El Suprem ha rebutjat els arguments de la Fiscalia, que volia un augment de penes, i també dels condemnats, que pretenien aconseguir la rebaixa que les audiències provincials no els havien concedit.

El PSOE aconsegueix tramitar la reforma de la llei del ‘només sí és sí’ amb el suport del PP i l’oposició d’Unides Podem | ACN

El Suprem revisa sentències fermes abans del ‘només sí és sí’

La decisió del Suprem és molt rellevant perquè ha revisat sentències de delictes sexuals que ja eren fermes quan va entrar en vigor la llei del només sí és sí. Fins ara, la Sala Penal només havia resolt recursos de cassació que s’havien formulat contra sentències que no eren fermes. Dels 75 casos que havia analitzat, 28 van acabar amb rebaixes de penes i en 47 es va optar per mantenir la pena que s’havia fixat abans de la reforma legal.

De la trentena de recursos que ha resolt ara, 27 s’han acordat per unanimitat del ple; un per majoria, però sense vot particular; i un canviarà de ponent i comptarà amb els vots particulars de cinc magistrats contra els altres deu que formen part de la sala. El recursos analitzats són de sentències dictades per les Audiències Provincials de Madrid (8), Barcelona (1), Palma de Mallorca (2), Bilbao (1), Sòria (1), Toledo (1), Guadalajara (1) , Las Palmas (3), Pontevedra (3) La Corunya (1), València (3), Castelló (1), Almeria (1), i Cadis (2).

Les diferents sentències es coneixeran en els pròxims dies i es publicaran en un apartat específic de la pàgina web del Tribunal Suprem perquè puguin ser trobats i consultats amb facilitat.