El govern espanyol vota dividit la reforma del ‘només sí és sí’

El Congrés dels Diputats ha donat llum verda a la reforma que ha dividit el govern de coalició. Aquest dijous, el ple de la cambra ha aprovat la modificació de la llei del només sí és sí impulsada pel PSOE i pactada amb el PP. Unides Podem hi ha votat en contra i ha carregat contra el seu soci de coalició per haver-se aliat amb la dreta per reformar el text del Ministeri d’Igualtat. La proposta ha tirat endavant amb els 233 vots a favor del PSOE, PP, Cs, PDeCAT i PNB; els 59 en contra de Podem, ERC, EH Bildu i la CUP i les 4 abstencions de Junts; mentre que Vox no ha votat. La llei, que ara haurà de passar pel Senat, incorpora un subtipus agreujat amb penes més altes en el delicte d’agressió sexual quan hi hagi violència o intimidació. A més, durant el tràmit parlamentari també s’hi han afegit esmenes tècniques que els socialistes han negociat amb els populars. El PSOE s’ha mostrat convençut que aquest enfrontament intern entre socis de govern no trencarà la coalició.

La diputada del PSOE Andrea Fernández ha afirmat que la modificació del només sí és sí és un “exercici de responsabilitat” i dona una solució “tècnica” a una llei que “no ha funcionat adequadament”. A més, ha detallat que “no toca la definició de consentiment” i ha dit que “aquells que s’han dedicat a anunciar l’apocalipsi són incapaços d’explicar per què és tan dolenta la proposta”.

Irene Montero, titular del Ministeri d’Igualtat que havia impulsat la llei, ha carregat contra els socialistes pel seu pacte amb els populars. “Els drets de les dones no es negocien amb el PP”, ha etzibat. Montero ha criticat que els seus socis de coalició no hagin volgut una reforma “unitària” del govern espanyol i ha afegit que, els vots a favor del PP, indiquen que la modificació de la llei “no és un avenç sinó un retrocés”.

La portaveu del PP al Congrés, Cuca Gamarra, ha celebrat que aquesta reforma “torna la confiança” en el Congrés i recupera les penes que tenia “el Codi Penal de la democràcia”. La popular ha criticat que la motivació dels socialistes sigui aturar la “sagnia electoral” en el que és el “pitjor exemple de la política”. Gamarra ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, d’estar amagant-se i ha exigit responsabilitats polítiques amb “cessaments i dimissions”.

Per la seva banda, la diputada de Junts Pilar Calvo ha justificat l’abstenció del seu partit dient que ho fan per “defensar les dones” i ha lamentat que els socialistes no hagin acceptat les seves esmenes sobre la pornografia que tenien com a objectiu limitar l’accés de menors d’edat a aquests continguts.

La secretària general de Podem i ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra; i la ministra d’Igualtat, Irene Montero, durant la sessió al Congrés | EP

El PSOE no creu que la coalició es trenqui

Després d’aquesta votació dividida, fonts de la part socialista del govern espanyol creuen que l’aprovació de la reforma “tanca un cicle” i acaba un debat “que no aporta res” i que ja està superat. Tot i aquest enfrontament intern, aquestes mateixes fonts afirmen que “no hi ha signes” de trencadissa del govern de coalició. De fet, sobre el discurs contundent de la ministra d’Igualtat, Irene Montero, al Congrés; ho atribueixen al fet que “estem en campanya” i es mostren convençuts que Podem “abaixarà el pistó” després de les eleccions municipals del pròxim 28 de maig.

En declaracions als passadissos del Congrés, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha afirmat que el govern de coalició “continua endavant” i ha defensat que la del només sí és sí és una “molt bona llei” a la qual només s’han “corregit” els “efectes no desitjats”. López ha assegurat que l’estat espanyol “continuarà tenint una molt bona llei” que manté “l’essència” de la que havia impulsat el ministeri de Montero.

Crítiques contra el PSOE

Podem, ERC i la CUP han criticat el partit de Pedro Sánchez. La diputada de la formació lila Lucía Muñoz ha denunciat que amb la reforma es torna a “l’esquema anterior del Codi Penal de la Manada” i ha retret al PSOE que hagi rebutjat totes les propostes de modificació del Ministeri d’Igualtat, que “hagi entregat els drets feministes als reaccionaris” i ha demanat als socialistes que “mirin a la majoria feminista i plurinacional”.

La republicana Pilar Vallugera s’ha qüestionat si els socialistes són “conscients del que estan fent”, després de “tres anys repetint que el PP no és feminista i ara els compren la reforma”, ha dit. Finalment, la portaveu de la CUP, Mireia Vehí, ha opinat que la reforma és un “despropòsit electoralista” que té com a objectiu “respondre mediàticament al setge de la dreta”.