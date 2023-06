El PEN Català denuncia l’ús partidista que ha fet el partit liderat per Sílvia Orriols a Ripoll, Aliança Catalana, de la lingüista Carme Junyent en una acció promocional del seu partit. En aquest sentit, Junyent reclama que el partit esborri el vídeo en el qual surt ella parlant, ja que considera que les seves declaracions no tenen res a veure amb el context en el qual les han fet servir des del partit. De fet, en aquest sentit, la lingüista catalana acusa Orriols de “manipuladora i covarda” per utilitzar la seva imatge en un vídeo promocional i, tot i demanar-li, no eliminar les imatges.

Sumat a les declaracions de Junyent, la plataforma per a la projecció internacional de la literatura i dels escriptors i escriptores dels territoris de parla catalana ha volgut expressar avui la seva repulsió envers les accions de la guanyadora de les eleccions municipals a Ripoll. Li retreuen “l’ús partidista i criminal que ha fet el partit feixista Aliança Catalana de les opinions que va emetre la lingüista en un context que no té res a veure”.

Seguint en aquesta línia, des del PEN consideren que el dret a la llibertat d’expressió queda “greument tocada” quan es fa servir l’opinió d’algú per “justificar el feixisme”. Unes declaracions que per la plataforma adopten més pes tenint en compte quan la persona a qui se li està fent servir la imatge “no comparteix aquesta ideologia que ha causat tant de mal a Europa”. Des de la plataforma valoren com un agreujant al tema, també, el “cas omís” d’Orriols davant la petició de retirar les imatges malgrat que “Junyent ho ha demanat en repetides ocasions”.

Aliança Catalana guanya les eleccions a Ripoll / ACN

Orriols es proclama guanyadora de Ripoll

La candidatura d’Aliança Catalana a Ripoll per les eleccions del passat 28 de maig es va proclamar com la més votada. De fet, Orriols ha obtingut més del 30% dels vots, el que suposa obtenir fins a sis regidors. Tot i aquesta forta entrada al consistori, Aliança Catalana no ha aconseguit la majoria absoluta, que són nou regidors. En aquest sentit, doncs, la candidata d’ultradreta independentista es veu obligada a pactar per formar govern. L’altra cara de la moneda se la va endur Junts, que ha obtingut tres regidors. Cinc menys dels que tenia fins ara l’alcalde històric Jordi Munell.