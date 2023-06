El Govern compensarà amb 90 euros tots els afectats pels “danys morals” del caos de les oposicions del 29 d’abril que anaven subcontractades per l’empresa de desenvolupament de talent Cegos. Tal com ha informat l’òrgan executiu de Catalunya a través d’un comunicat, la conselleria de Presidència comença a elaborar un expedient per determinar la “responsabilitat patrimonial” de l’administració de la Generalitat i, d’aquesta manera, poder indemnitzar tots els aspirants a les oposicions que s’han vist afectats per aquesta problemàtica.

Per compensar totes aquestes persones es destinarà un total d’1,2 milions d’euros, ja que hi havia gairebé 14.000 persones apuntades per formar part de la convocatòria d’oposicions. A banda de la indemnització de 90 euros per cap, totes aquestes persones que han patit la problemàtica podran repetir l’examen els dies 1 i 8 de juliol. Ara bé, el pagament de la compensació econòmica no es farà encara, sinó que les persones que han de rebre l’ingrés ho faran després de l’estiu, un cop s’hagi resolt definitivament l’expedient de compensació.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, amb la resta de consellers entrant a un Consell Executiu de Govern / Rubén Moreno

Per saber si ets una de les persones a les quals se les compensarà pels “danys morals” caldrà esperar a demà, dijous 8 de juny, quan l’expedient de regulació quedarà oficialment publicat al DOGC. Ara bé, si a la llista que sortirà publicada demà el teu nom no apareix i consideres que hi ha de ser perquè aquesta problemàtica t’ha repercutit, s’obrirà un període de deu dies hàbils per presentar al·legacions respecte a la convocatòria publicada. Després d’aquest període d’al·legacions, l’informe de la Comissió Jurídica Assessora resoldrà definitivament l’expedient regulador.

Denuncia al Govern

Aquesta compensació econòmica neix fruit del desgavell de la Generalitat amb les oposicions. De fet, es va acordar tornar-les a fer després que es constatessin “irregularitats greus durant la realització dels exercicis” a conseqüència de l’incompliment de supervisar aquestes oposicions per part de l’empresa contractada. Els exàmens es repetiran els primers dies de juliol, ja que la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) va reclamar a la justícia que obligués la Generalitat a reconèixer com a vàlids els processos en els quals no es van detectar irregularitats “prou rellevants per a anul·lar-los” i, d’aquesta manera, “salvaguardar els drets legítims de tots els aspirants”.