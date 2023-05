Una doble subcontractació va provocar el caos en les oposicions dels interins

La Generalitat està a l’ull de l’huracà per haver contractat una empresa per vigilar les oposicions d’estabilització dels interins que estaven en frau de llei. El més greu és que l’empresa escollida, Cegos, va subcontractar a una altra empresa, l’ETT internacional Randstad, per contractar els vigilants d’exàmens que van provocar el caos. Les proves van ser un “desgavell” fins a tal punt que la mateixa consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, la màxima responsable de Funció Pública, va haver de comparèixer d’urgència davant els mitjans de comunicació per anunciar que es repetirien les proves. Fins ara cap càrrec de la Generalitat havia posat nom i cognom a l’empresa subcontractada per Cegos, la que ha estat la responsable d’aquest caos en els exàmens, però una oferta laboral a la qual ha tingut accés El Món demostra que es tracta de Randstad.

La Generalitat acusa Cegos, l’empresa a la qual van contractar originàriament per organitzar els exàmens, d’un “incompliment flagrant” de la contractació dels qui finalment van vigilar les proves, ja que va subcontractar una altra empresa per fer-ho. L’oferta concreta que feia Randstad explica, en part, per què els exàmens van ser un “desgavell”. L’ETT buscava deu vigilants d’exàmens i els oferia un sou de 50 euros –80 en cas que el treballador tingués una responsabilitat extra o un càrrec superior– per un contracte d’un únic dia, el 29 d’abril, de les 8.30 hores a les 13.30. Els requisits principals eren ser una persona atenta, responsable i amb bona comunicació, facilitat per tractar amb els opositors i un nivell C o natiu de català i castellà. Tot això, per complir amb les funcions que es demanava als inscrits en aquesta oferta laboral: vetllar per la correcta normativa de l’activitat i repartir i recollir els exàmens. Cap de les dues es va desenvolupar amb normalitat, com evidencien les queixes dels examinands.

A més, testimonis dels mateixos vigilants d’examen asseguren que van haver d’exercir funcions per les quals no estaven preparats, com és el cas d’una jove de 19 anys que va acabar sent la responsable d’aula sense cap formació.

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, compareix per anunciar la repetició de les proves d’oposicions per estabilitzar interins

Els sindicats es revolten

Un dels sindicats que més ha alçat la veu davant aquesta externalització d’un servei que hauria de proveir la mateixa Generalitat ha estat la UGT. Un dels portaveus del sindicat, Jesús Martín, denuncia que “el model neoliberal i espoliador dels serveis públics és un desastre”. “Estem totalment en contra de l’externalització de serveis, impròpia d’un govern progressista i d’esquerres que s’omple la boca dient que defensa la cosa pública”, critica abans d’assenyalar que els fets els contradiuen.

Per la seva banda, CCOO ha denunciat que “al Titànic va haver-hi més ordre i respecte a les persones que a les proves de dissabte” i ha enumerat tots els errors que es van produir durant la fatídica jornada d’exàmens:

Demora d’entre una hora i dues hores i mitja per poder entrar i absència d’indicacions i cartells de les aules on es realitzaven les proves, d’on hi havia lavabos, i d’on hi havia sales per persones amb especials necessitats o alletament. La Generalitat sospita que no tothom qui s’havia d’examinar va poder fer-ho, i per això repetirà les proves.

Malgrat les indicacions que deien que un cop identificats els examinands no podien sortir de l’aula per anar al lavabo, la demora va provocar una situació de confusió. Alguns examinands van poder sortir al lavabo i ningú els va identificar en tornar a entrar i a altres se’ls va impedir anar al lavabo tot i les hores que portaven esperant a començar els exàmens. CCOO apunta que “no ha quedat garantit qui ha fet realment la prova”.

Instal·lacions precàries per fer els exàmens: algunes persones no tenien ni tan sols una taula en condicions.

Contradiccions i rialles de les persones que llegien les instruccions dels exàmens, és a dir, els contractats per l’ETT.

Exàmens a la taula sense cap vigilància.

Cap recompte de persones i exemplars ni al principi ni al final. No se sap si algun examen es pot haver perdut.

En el cas de dos dels cossos que s’examinaven, la situació va ser encara pitjor:

Els educadors socials: aspirants que només havien de fer la part general van compartir aula amb els que feien l’específica, i com que faltava l’examen específic tothom va haver d’esperar. A Lleida l’espera va ser de dues hores, a Barcelona, de sis hores, mentre es rebien filtracions de les preguntes fins que es va decidir enviar els aspirants a casa sense fer l’examen.