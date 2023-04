El Govern repetirà els exàmens de les oposicions d’estabilització

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha anunciat que la Generalitat repetirà els exàmens d’oposicions del procés d’estabilització de l’ocupació pública temporal en l’Administració en els quals va haver-hi incidències el dissabte, i ha assegurat que hi ha hagut un “incompliment flagrant” de la contractació per part de l’empresa subcontractada per a la realització de les proves. Així mateix, la consellera de Presidència compareixerà voluntàriament al Parlament per donar explicacions per les irregularitats a les oposicions, després de les pressions de PSC i Junts.

Ho ha dit aquest diumenge en declaracions als mitjans després d’una reunió entre el Govern i els representants sindicals de la Funció Pública per a abordar la situació, en la qual han acordat que la Generalitat no assumirà els costos de la contractació i que “no serà aquesta empresa la que faci els nous exàmens”.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà | ACN

Admeten incidències

El Govern ha admès que va haver-hi incidències com que algunes persones no poguessin garantir l’anonimat, cancel·lacions d’alguns exàmens i retards en el repartiment de les proves, alguna cosa que està analitzant per a “depurar responsabilitats”.

Vilagrà ha titllat de “lamentables” aquests problemes i ha reiterat les disculpes del Govern davant una situació que considera intolerable i que no es pot tornar a repetir.

Obren una bústia

La coordinadora general de IAC CATAC, Assumpta Barbens, ha explicat que han decidit obrir una bústia en format web perquè els opositors afectats puguin explicar les irregularitats que van viure, per a analitzar cada cas i valorar “quins tenen un pes jurídic per a repetir processos i quins no”.

El coordinador de l’Àrea Pública de CC.OO. de Catalunya, Manel Pulido, ha insistit a repetir els exàmens “al més aviat possible” en els casos en els quals es demostrin causes justificades que puguin fer impugnar els processos.