Els exàmens i correccions de la selectivitat 2023

42.000 estudiants s’enfronten a partir d’aquest dimecres a una selectivitat de rècord, amb més alumnes inscrits que mai. En aquest marc, el primer examen, el de castellà, ha portat amb ella una sensació d’alleujament a les pors inicials, que no han deixat dormir a molts dels estudiants que s’examinen aquesta setmana. Després d’omplir el formulari per escollir la llengua dels enunciats dels exàmens -una mesura ja aplicada l’any passat com a resposta a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya-, els estudiants s’enfronten a la resta de les proves d’aquestes PAU 2023. Aquests són els exàmens i les correccions disponibles, que El Món anirà actualitzant en directe:

Llengua Castellana: Examen en PDF | Correccions en PDF

Llengua Estrangera: Examen en PDF | Correccions en PDF

Anàlisi Musical / Cultura Audiovisual / Ciències de la Terra i de Medi Ambient / Física / Geografia: Examen en PDF | Correccions en PDF

Història: Examen en PDF | Correccions en PDF

Dibuix Artístic / Llatí / Matemàtiques: Examen en PDF | Correccions en PDF

Llengua Catalana i Literatura: Examen en PDF | Correccions en PDF

Fonaments de les Arts / Grec / Electrotècnia / Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials: Examen en PDF | Correccions en PDF

Disseny / Economia de l’empresa / Tecnologia Industrial / Biologia / Literatura Catalana: Examen en PDF | Correccions en PDF

Estudiants fent la primera prova de la selectivitat 2023, l’examen de Llengua Castellana i Literatura / Agència Catalana de Notícies (ACN)

Horaris dels exàmens de la selectivitat

Dimecres 7 de juny

Llengua Castellana i Literatura: 9h

Llengua Estrangera: 12-13:30h

Anàlisi Musical / Cultura Audiovisual / Ciències de la Terra i de Medi Ambient / Física / Geografia: 15-16:30h

Dijous 8 de juny

Història: 9h

Dibuix Artístic / Llatí / Matemàtiques: 12-13:30h

Dibuix Tècnic / Filosofia / Literatura Castellana / Química / Història de l’Art: 15-16:30h

Divendres 9 de juny