Compte enrere per la selectivitat: guia completa de les PAU 2023

Compte enrere per la selectivitat del 2023, que arrenca aquest dimecres 7 de juny i durarà fins al divendres. Els exàmens de les PAU 2023 no presenten canvis aquest any i s’espera que tampoc no hi hagi modificacions l’any que ve, tot i que inicialment el Ministeri d’Educació volia harmonitzar la selectivitat a totes les comunitats i fer-la més competencial. L’avançament electoral anunciat pel president espanyol, Pedro Sánchez, ha ajornat aquests canvis com a mínim un any, segons han confirmat fonts del ministeri. Mentrestant, els alumnes es preparen per als exàmens d’aquest any.

L’horari dels exàmens de les PAU 2023

L’horari confirmat dels exàmens és el següent:

El primer dia de la selectivitat: dimecres 7 de juny

El primer dia de la selectivitat serà el pròxim dimecres 7 de juny, quan els alumnes s’enfrontaran als següents exàmens:

Llengua Castellana i Literatura: 9h

Llengua Estrangera: 12-13:30h

Anàlisi Musical / Cultura Audiovisual / Ciències de la Terra i de Medi Ambient / Física / Geografia: 15-16:30h

Els exàmens de les PAU del dijous 8 de juny

Història: 9h

Dibuix Artístic / Llatí / Matemàtiques: 12-13:30h

Dibuix Tècnic / Filosofia / Literatura Castellana / Química / Història de l’Art: 15-16:30h

Horari de l’últim dia de la selectivitat

Llengua Catalana i Literatura: 9h

Fonaments de les Arts / Grec / Electrotècnia / Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials: 12-13:30h

Disseny / Economia de l’empresa / Tecnologia Industrial / Biologia / Literatura Catalana: 15-16:30h

Consulta el lloc i tribunal per fer els exàmens

El passat divendres 2 de juny el Departament de Recerca i Universitats va publicar els tribunals i llocs d’examen per fer les proves de la selectivitat. Es pot consultar mitjançant el portal d’accés a la universitat, on es pot accedir amb l’identificador d’estudiant, és a dir, DNI, NIE o passaport, i amb la contrasenya establerta en obrir el compte per primera vegada.

Un cop acabin els exàmens de selectivitat els estudiants podran anar de vacances mentre esperen els resultats de les PAU, que decidiran el seu futur més immediat. De fet, hauran d’esperar fins al dijous 22 de juny del 2023 per quedar-se del tot tranquils o pensar a repetir les proves el pròxim setembre. Aquestes són les dates a tenir en compte un cop fets els exàmens el 7, 8 i 9 de juny: