L’alumnat triarà la llengua dels exàmens de selectivitat amb un formulari

La selectivitat 2023 està a tan sols unes hores de començar i l’alumnat ja sap on ha de dirigir-se per fer els exàmens. Els horaris també es coneixen i ja s’han establert les dates clau que l’estudiant ha de conèixer un cop superi aquesta setmana d’exàmens. El dubte que quedava fins ara era com es faria front aquest any a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que tombava la prioritat del català a la selectivitat. L’any passat es van adoptar mesures de forma precipitada, donat que la sentència va arribar la setmana anterior a l’inici de les PAU 2022. Fonts del Departament de Recerca i Universitats confirmen que enguany no ha canviat res i s’adoptarà la mateixa mesura: un formulari anònim on l’estudiant podrà escollir en quina llengua vol els enunciats dels exàmens.

Així, la conselleria manté la mesura que va aplicar d’urgència l’any passat i els alumnes hauran de completar un “full autocopiatiu” per escollir la llengua dels enunciats dels exàmens abans que comencin les proves. Ara bé, tots els exàmens es podran respondre en català, castellà i aranès, sempre que l’assignatura en qüestió no sigui la de llengua.

Alumnes fent la selectivitat 2022, el primer any en què havien d’omplir un formulari per triar la llengua dels enunciats / ACN

El TSJC no va aconseguir més presència del castellà a les proves

El TSJC va prendre la decisió de tombar la prioritat del català a la selectivitat una setmana abans del començament de les proves. El tribunal va dictar que prioritzar el català “vulnera els drets fonamentals” dels estudiants després de rebre un recurs de l’Asamblea por una Escuela Bilingüe, que havia denunciat que els exàmens es repartien primer en català. Sempre hi va haver exàmens disponibles en castellà per si algun alumne ho demanava, però, així i tot, l’entitat espanyolista va presentar un recurs al TSJC, que li va donar la raó.

Ara bé, ni el TSJC ni l’Asamblea por una Escuela Bilingüe no van aconseguir una major presència del castellà en la selectivitat, sinó tot el contrari. Fins a un 97,2% dels estudiants van triar el català com a llengua dels enunciats i només un 2,8% els va demanar en castellà. Així, un 2,2% més d’alumnes van fer els exàmens en català respecte el 2021.