El TSJC tomba l’ús del català com a llengua prioritària a la selectivitat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat que prioritzar el català en els exàmens que es reparteixen a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) vulnera els drets fonamentals dels estudiants. En un auto recollit per Europa Press, la sala contenciosa del TSJC estima parcialment el recurs de l’Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que l’any passat va denunciar que els exàmens de selectivitat es repartien primer en català, tot i que també estaven disponibles en castellà per si algun alumne ho demanava.

L’alt tribunal ha anul·lat una part de les instruccions de funcionament de les PAU, ja que considera que hi ha una vulneració dels drets bàsics a la igualtat i la llibertat. A partir d’aquest recurs, el TSJC ja va ordenar el 7 de juny del 2021 que, de manera cautelar, els exàmens estiguessin disponibles en les tres llengües cooficials –català, castellà i aranès– perquè considera que l’elecció de la llengua dels enunciats “no pot venir determinat per l’administració”.

Els estudiants s’han de significar

Els magistrats creuen que quan es reparteixen enunciats només en català i s’obliga els estudiants a demanar explícitament que el volen en una altra llengua suposa que s’han de “significar respecte a la resta d’examinats”. En l’auto, el tribunal insisteix que la “tasca de l’administració és oferir fer forma imparcial i igual, sense preferència entre llengües, els enunciats al començament dels exercicis”.

La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, va titllar de “radical” i “feixista” l’Assemblea per una Escola Bilingüe per portar a la justícia la llengua en què s’havien d’entregar els enunciats de la selectivitat. Geis va negar que mai s’hagin demanat noms i cognoms als estudiants que reclamaven fer l’examen en castellà i ha criticat l’entitat per atiar un conflicte inexistent. “És absolutament fals”, va dir llavors. Durant l’última selectivitat, el 96% dels estudiants van triar el català per fer l’examen.