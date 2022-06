Creix la demanda d’exàmens en català en una selectivitat marcada per la llengua

La selectivitat ha estat marcada per l’idioma, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ha aconseguit que el castellà creixi en aquestes proves. De fet, més aviat el contrari. Un 97,2% dels alumnes han triat el català com a llengua dels enunciats dels exàmens de la selectivitat i només un 2,8% han escollit el castellà. La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, ha celebrat l’increment de la demanda del català respecte l’any passat. Segons les dades de la conselleria, un 2,2% més d’alumnes han triat el català.

Aquest any els alumnes han hagut d’omplir un formulari anònim on s’indicava si es volia l’examen en català o en castellà. Aquesta ha estat la resposta de la conselleria a la sentència del TSJC sobre la selectivitat. La consellera Geis ha celebrat que la majoria d’estudiants continuï optant pel català en els enunciats i ha admès que aquest any era “especialment complicat” per les “interferències” dels tribunals. “El català continua sent la llengua de la selectivitat”, ha dit visiblement satisfeta. En vista d’aquest augment de l’ús del català Geis ha demanat als tribunals que deixin d’intervenir en aquesta qüestió.

En paral·lel, la consellera ha dit estar preocupada per l’avantprojecte de la llei orgànica del sistema universitari (LOSU), que no reconeix la “diferenciació” del sistema català. En aquest sentit ha demanat flexibilitat i finançament.

Dues tecnologies, a prova per l’any que ve

Mentre els tribunals continuïn demanant aquesta tria d’idiomes el departament d’Universitats seguirà buscant solucions per fer-ho d’una manera més eficient que aquest any. En aquest sentit, l’últim dia d’aquesta selectivitat, el 16 de juny, s’ha fet una prova amb tecnologia QR i bluetooth perquè els alumnes puguin triar de forma digital i anònima la llengua del seu examen. La prova, de moment, s’ha fet únicament a dues aules de la facultat de matemàtiques, però podria implementar-se per la selectivitat de l’any que ve.