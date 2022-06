Prova amb QR i bluetooth a la selectivitat perquè els alumnes triïn la llengua d’examen

El Departament d’Universitats provarà una nova tecnologia per implementar la tria d’idioma de forma anònima. La prova es farà aquest dijous 16 de juny a partir de les 15 hores, durant els exàmens de Biologia, Dibuix Tècnic, Història de l’Art, Història de la filosofia i literatura castellana. La prova es farà únicament a dues aules de la facultat de matemàtiques de la UPC. Així ho ha explicat la secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Cristina Gelpí, que ha explicat que la conselleria espera que el 95% dels 300.000 exàmens que es repartiran siguin en català.

Es provaran dues tecnologies per tal que els alumnes puguin triar l’idioma en què volen fer l’examen. El Govern va anunciar la setmana passada que es donaria un document per escrit als alumnes justament abans de l’examen per tal que assenyalessin en quina llengua volien fer cada examen. D’aquesta manera el Govern compleix amb la sentència del TSJC que els obliga a facilitar els exàmens de la selectivitat en català, castellà i aranès per als alumnes que així ho vulguin sense que se’ls pugui identificar. El document que s’ha repartit als alumnes, que conté una casella per aquells que volen fer-los tots en català, és aquest:

El document que serveix al Govern per complir la sentència del TSJC

El funcionament de la prova digital per triar idioma

Aquesta prova que es farà l’últim dia de les PAU, el dijous 16 de juny a les 15h, té l’objectiu de provar quina de les tecnologies és la més adient per escollir l’idioma de forma anònima. Les dues tecnologies que es posaran a prova són la tecnologia de codis QR i la tecnologia de geolocalització a espais interiors per Bluetooth.

El funcionament del QR funcionarà de la següent manera: els alumnes agafaran una etiqueta QR -o la de català o la de castellà- a l’entrada de l’examen i la deixaran a la seva taula fins que la persona encarregada de repartir els exàmens llegeixi el codi amb una app. D’aquesta manera, qui reparteix els exàmens podrà entregar-lo amb la llengua que desitgi l’alumne de forma anònima. Tots els codis QR seran diferents tot i que tinguin la mateixa opció associada per tal que no es pugui distingir visualment qui tria una llengua i qui tria l’altra.

L’altra prova que es farà és la de la geolocalització a espais interiors per Bluetooth. En aquest cas els alumnes agafaran una etiqueta en forma de botó que correspondrà a l’enunciat en català o en castellà. Deixaran aquesta etiqueta a sobre de la taula i gràcies a la configuració d’antenes Bluetooth a l’aula el tribunal veurà en un mapa les diferents opcions escollides. Totes les etiquetes són idèntiques, sigui en català o en castellà, i no es pot distingir l’opció triada.