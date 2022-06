Nou conflicte amb l’Estat per la selectivitat més centralitzada que vol Madrid

Nou conflicte entre l’Estat i la Generalitat, aquest cop per la nova selectivitat que vol presentar el ministeri d’Educació. La consellera d’Universitats i Recerca, Gemma Geis, ha insistit aquest dijous que no hi ha cap proposta per homogeneïtzar la selectivitat, tal com va avançar aquest dimecres la ministra d’Educació, Pilar Alegría. “Ens n’hem assabentat pels mitjans”, ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio on també ha denunciat que “des de Madrid no entenen ni poden prendre decisions” sobre el sistema universitari de Catalunya. “S’ha de fer tot des de la proximitat”, ha insistit.

En aquest sentit, la consellera ha explicat que les relacions amb el ministeri estan “congelades” a nivell ministerial, tot i que no a nivell tècnic. “Hem de respectar la universitat”, ha reblat la consellera.

El ministeri d’Educació vol una selectivitat “centralitzada” per al 2024

El conflicte va esclatar aquest dimecres quan la ministra d’Educació, Pilar Alegría, va explicar que la nova selectivitat que prepara la Moncloa per a l’estiu del 2024 serà “més homogènia”, és a dir, que estarà més centralitzada i cada comunitat tindrà menys pes a l’hora de decidir els continguts que entren a examen. L’esborrany d’aquesta nova prova d’accés a la universitat es presentarà al juliol.

Des de la Jerez de la Frontera la ministra va assegurar que aquest canvi afectarà els alumnes que comencin el batxillerat al curs 2022-2023, és a dir, aquest mateix setembre. Cal recordar que hi ha molts canvis que s’acumulen per als estudiants que s’estrenen al batxillerat aquest any: els nous currículums, l’avançament del curs i una progressió cap al treball per competències que en el cas del batxillerat no podrà comptar amb cap tipus de moratòria.

“Respectar l’autonomia de les comunitats” però fer una prova “més homogènia”

“Crec que per a poder actuar o poder encertar en les diferents normatives educatives el primer que hem de fer és escoltar activament els agents implicats i és en el que estem ara mateix”, va explicar la ministra en declaracions als mitjans en les quals també va destacar que el ministeri treballa “en diferents esborranys” per anar definint la nova selectivitat.

La ministra va anunciar que es presentarà l’esborrany el pròxim mes de juliol i va insistir que volen que el nou model “respecti l’autonomia de les comunitats i les universitats” però que alhora “contempli una prova una mica més homogènia”. “En aquest moments estem treballant-la, estudiant-la i la farem pública el mes de juliol”, va concloure.

La rèplica de la conselleria

Pel que fa al Govern, es va afanyar a respondre que “uniformitzar les proves d’accés a la universitat” no és “una bona idea”. Fonts de la conselleria apunten que la Generalitat té les competències en l’organització de la selectivitat, pel que “protegirà” el sistema “propi” d’universitats. A més, aquestes mateixes fonts assenyalen que no tenen constància de cap esborrany del ministeri d’Alegría, tot i que la ministra insisteix que sí que se n’està parlant.

En paral·lel, insisteixen que en la reunió recent que es va mantenir a la Conferència General de Política Universitària “no es va parlar en cap cas d’aquesta idea d’homologació”.