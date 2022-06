Docentes Libres critica el nou formulari de selectivitat i Geis respon que no es canviarà

La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, ha dit que l’actual formulari que permet demanar fer els exàmens en català se seguirà utilitzant, malgrat les crítiques d’entitats com la Plataforma Docentes Libres. Ho ha dit en una entrevista a Rac1, on ha explicat que és una fórmula per complir les ordres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i, alhora, continuar apostant pel català com a llengua pròpia de la universitat.

De fet, és la resposta de la conselleria a la prohibició del tribunal a preguntar, a mà alçada, als alumnes si volien la llengua en castellà. L’actual sistema es basa a omplir un formulari per escollir de fer l’examen en català i se l’endurà el professor i una altra còpia l’alumne. La còpia de l’alumne l’haurà de tenir sobre la taula durant tots els exàmens perquè, a l’hora del repartiment de les proves, el professor sàpiga l’idioma en el qual l’estudiant vol fer-la.

Docentes Libres interpreta que no compleix l’ordre del TSJC

Geis ha matisat que és un formulari anònim, el qual ha estat criticat per la plataforma Docentes Libres. Creuen que és un formulari que no compleix l’ordre del TSJC i que és una resposta insuficient de la Generalitat.

L’entitat exigeix que es reparteixin les proves amb els dos idiomes a tots els alumnes i acusa el govern de discriminar els alumnes castellanoparlants. Posen d’exemple la Vall d’Aran on es reparteixen exemplars “trilingües”.

Un 90% dels estudiants escullen el català

Tot i les crítiques, Geis ha dit que el nou sistema en la seva essènsia no canvia res: “els professors mai sabien qui feia els exàmens en català o en castellà perquè a les proves no s’hi posa el nom, sinó una etiqueta”. A més ha reivindicat la tornada a la normalitat: “Aquest nou sistema és una imatge del que sempre havia passat, que és que més d’un 90% dels estudiants escullen el català per fer la selectivitat”.