Alumnes tranquils en una selectivitat marcada per la tria de l’idioma

Al contrari que altres anys, aquest dimarts els alumnes que estan fent la selectivitat s’han mostrat molt tranquils. A la sortida de l’examen de castellà, el que ha donat el tret de sortida a la prova, la majoria expressava sentir-se molt tranquil amb els exàmens que determinaran el seu futur. També asseguraven que l’examen de castellà havia estat “molt fàcil” i estaven convençuts que els havia anat “molt bé”. Un d’aquests estudiants ha estat l’Àlex, que sortia de la facultat de Química de la Universitat de Barcelona (UB) només una hora després de començar l’examen de castellà, que obria la convocatòria de les PAU d’aquest any.

“Penso que tots els exàmens aniran bé, no estic gaire nerviós”, explicava el Max en declaracions a aquest diari. Les seves companyes coincideixen amb ell, tot i que una d’elles li té una mica de por a l’examen d’anglès, el següent a què s’enfrontaran els estudiants.

Selectivitat marcada per la tria d’idioma dels exàmens

40.000 estudiants estan cridats a les aules en aquesta convocatòria de la selectivitat 2022, la primera on es recupera una mica la normalitat malgrat que es mantenen les distàncies de seguretat i l’ús de mascaretes durant els exàmens. Segons la secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Cristina Gelpí, es repartiran un total de 300.000 exàmens en aquesta convocatòria marcada per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que elimina la prioritat del català a les proves de la selectivitat. La conselleria d’Universitats espera que el 95% dels alumnes demanin l’examen en català, tal com ha succeït en les PAU dels darrers anys.

Gelpí també ha avançat que dijous dia 16 de juny, en l’examen de les 15 hores, dues aules de la facultat de matemàtiques de la UPC la conselleria farà una prova per veure si és més eficient per a la tria d’idioma aplicar una tecnologia QR o bluetooth. En aquesta convocatòria de juny la tria d’idioma s’ha fet a partir d’un document escrit amb caselles perquè els alumnes triessin la llengua d’examen. Amb l’objectiu d’agilitzar el procés i garantir l’anonimat dels alumnes, la conselleria provarà aquestes tecnologies, que podrien estar disponibles en futures selectivitats.