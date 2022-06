Més de 40.000 estudiants comencen la selectivitat

Les proves per accedir a la universitat (PAU) han començat aquest dimarts. Un total de 40.557 estudiants amb les emocions a flor de pell es presenten en les proves d’enguany per intentar entrar a les carreres universitàries desitjades.

La majoria d’alumnes que s’hi presenten, 32.172, són estudiants amb matrícula ordinària; 4.612 ho fan amb matrícula lliure; i la resta, 3.773, provenen de cicles formatius de grau superior.

Aquest any, a més, torna el format previ a la pandèmia. La Covid-19 va obligar a regular el desenvolupament de les proves. Ara, amb una situació sanitària més estable, s’ha decidit tornar a fer-les en tres dies i no en quatre, i també sense l’obligació de portar mascareta.

Funcionament de les PAU

Les proves per accedir a la universitat es divideixen en dues fases: la general i l’específica. La primera és obligatòria per tots els alumnes que es presenten a les PAU i s’examinen de Llengua catalana, Llengua castellana, Llengua estrangera, Història i una matèria a escollir entre les matèries comunes d’opció del batxillerat. Aquestes són Fonaments de les Arts, Llatí, Matemàtiques i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.

A la fase específica, en canvi, els estudiants de batxillerat o de cicles formatius de grau superior es presenten de forma voluntària per intentar aconseguir una major nota. Els alumnes podran sumar fins a un total de quatre punts addicionals a la qualificació final i poden escollir examinar-se de tres assignatures entre 22 matèries de modalitat, que tenen una major o menor ponderació segons la carrera a la qual es vol accedir.

Una de les aules del campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra / ACN

Per poder accedir a un grau universitari, els alumnes han de treure com a mínim un cinc entre la nota del batxillerat, que compte un 60%, i la fase obligatòria de les PAU. Un cop obtinguda aquesta qualificació es valoren els resultats de la fase específica, en què es consideren només les dues millors notes de les tres possibles assignatures a les quals s’ha presentat l’alumne. Aleshores, se suma la nota de la fase general i l’específica i es calcula la nota d’admissió, que pot arribar fins al 14. Segons la demanda que hi hagi per una carrera, es demanarà una nota més alta o una més baixa.

Els alumnes amb necessitats específiques i que hagin sol·licitat examinar-se en un tribunal ordinari específic faran les proves amb la resta de l’alumnat del seu centre, però disposarà de dues hores per fer cada examen, trenta minuts més del temps establert.