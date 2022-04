Geis diu que el pacte a la Diputació es va fer “de la pitjor manera possible”

La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, ha reconegut que el pacte de Junts amb el PSC a la Diputació de Barcelona “no és el millor dels escenaris possibles” per al partit en el context del Catalangate. En els últims dies Junts ha reobert el debat sobre l’acord de govern signat el 2019 amb els socialistes, que va deixar ERC fora de la presidència de la Diputació malgrat haver obtingut els mateixos diputats que el PSC.

En una entrevista a La2 i Ràdio4, Geis ha dit que el pacte amb el PSC es va fer “de la pitjor manera possible” i amb molt poca transparència. En la mateixa línia que Pere Aragonès i Jordi Puigneró, la consellera d’Universitats ha assegurat que les relacions amb el govern espanyol estan trencades i que només mantindran contactes tècnics fins que hi hagi una “assumpció de responsabilitats” per l’espionatge massiu a l’independentisme.

Geis, que ha repetit que la taula de diàleg està “congelada”, ha donat suport al president de la Generalitat i ha reclamat a ERC i la CUP que és el moment de “teixir una estratègia conjunta” per poder refer la unitat del moviment. “Hem de tornar a posar-nos d’acord amb la CUP per avançar”. En aquest sentit, Geis ha assegurat que l’objectiu de Junts és “guanyar eleccions” i que necessiten ser “més fiables i explicar molt més quina és la nostra estratègia”.

Debat sobre la Diputació

En els últims dies diversos sectors de Junts han apostat per trencar el pacte amb el PSC signat el 2019 per repartir-se el govern de la Diputació de Barcelona. El diputat Jaume Alonso-Cuevillas i l’eurodiputat Toni Comín han dit obertament que no té sentit governar amb els socialistes i que cal donar exemple. En canvi, el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, s’ha mostrat més prudent i ha avalat de moment el pacte a la Diputació. Puigneró ha declarat que les dinàmiques del món municipal són diferents de les de la política nacional i que, en qualsevol cas, el pròxim congrés de Junts serà el lloc per debatre sobre aquesta qüestió.