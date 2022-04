Puigneró avala mantenir de moment el pacte amb el PSC a la Diputació

El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha avalat que de moment es mantingui el pacte de Junts amb el PSC a la Diputació de Barcelona i ha rebutjat que s’hagi de trencar a conseqüència del Catalangate de manera immediata. De fet, planteja que se’n parli al congrés. “Són dinàmiques diferents”, ha dit en una entrevista a RAC1. “S’ha de diferenciar l’àmbit municipal del nacional”, ha afegit. No obstant això, Puigneró ha obert la porta a debatre la qüestió en el pròxim congrés que ha de celebrar el partit, on també ha d’escollir un nou secretari general després que Jordi Sànchez anunciés que no es presentarà a la reelecció.

Alguns sectors de Junts han mostrat el seu malestar pel manteniment de l’acord de Junts amb el PSC, que va deixar ERC sense la presidència de la Diputació malgrat haver obtingut els mateixos diputats que els socialistes. Tots dos partits van justificar la decisió com un acte de pragmatisme per deixar la Diputació al marge de la tempesta política del Procés. El diputat de Junts Jaume Alonso-Cuevillas i l’eurodiputat Toni Comín s’han mostrat a favor de trencar el pacte amb els socialistes per “predicar amb l’exemple”.

Conseqüències polítiques

Puigneró ha reclamat al govern espanyol que faci una investigació “seriosa i formal” sobre el Catalangate i ha advertit que, si no hi ha una resposta satisfactòria, l’escàndol pot tenir conseqüències polítiques. “Si no hi ha una investigació, les relacions quedaran absolutament malmeses i s’hauran de prendre decisions“, ha insistit. Les declaracions de Puigneró va en la línia de les que ha fet fins ara el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha amenaçat de deixar de donar suport parlamentari al govern espanyol si no es depuren responsabilitats.

Amb tot, Puigneró també ha fet seves les paraules d’Aragonès i ha matisat que la congelació de les relacions amb el govern espanyol no pot afectar projectes com el traspàs de Rodalies, que es podria concretar abans de l’estiu, o els Jocs Olímpics. De la mateixa manera, el vicepresident ha defensat que s’ha de mantenir una col·laboració de caràcter tècnic amb l’estat espanyol “perquè el país funcioni”.