Aprovaries l’examen de castellà de la selectivitat 2022?

La selectivitat 2022 ja ha començat i els estudiants ho viuen amb més tranquil·litat que altres anys. Potser perquè aquesta selectivitat ja torna a assemblar-se a les proves prèvies a la pandèmia, malgrat que es manté la distància de seguretat i l’ús de la mascareta. L’examen que ha donat el tret de sortida a la selectivitat d’aquest any ha estat el de castellà, que ha estat “assequible” malgrat que una de les preguntes els ha portat de cap.

La pregunta més difícil ha estat sobre les figures retòriques, ja que els estudiants s’hi han trobat dues opcions complicades que molts no entenien: epanadiplosis i anadiplosis. L’epanadiplosis consisteix en repetir al començament i al final d’una oració les mateixes paraules i l’anadiplosis consisteix en la repetició de la mateixa paraula al final d’un vers o frase i al començament de la següent.

Aquí pots consultar els enunciats de l’examen de castellà i les correccions de l’examen. Creus que l’aprovaries?

Els horaris i exàmens de cada jornada de selectivitat

Dimarts 14 de juny

9-10.30 h: Llengua Castellana i Literatura

12-13.30 h: Llengua Estrangera

15-16.30 h: Anàlisi Musical / Cultura Audiovisual / Electrotècnia / Física / Geografia

Dimecres 15 de juny

9-10.30 h: Llengua Catalana i Literatura

12-13.30 h: Ciències de la Terra i Medi Ambient / Fonaments de les Arts / Grec / Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

15-16.30 h: Disseny / Economia de l’Empresa / Literatura Catalana / Química / Tecnologia Industrial

Dijous 16 de juny

9-10.30 h: Història

12-13.30 h: Dibuix Artístic / Llatí / Matemàtiques

15-16.30 h: Biologia / Dibuix Tècnic / Història de l’Art / Història de la Filosofia / Literatura Castellana

El calendari posterior a la selectivitat

Després dels exàmens d’aquest 14, 15 i 16 de juny els estudiants s’hauran tret un pes de sobre… a mitges. Hauran d’esperar al 29 de juny per treure-se’l del tot o per mentalitzar-se per repetir els exàmens el 6, 7 i 8 de setembre. A partir del 29 de juny s’obrirà un període per demanar la revisió dels exàmens i l’1 de juliol les notes ja seran definitives. Serà llavors quan es sàpiga el resultat final de cada estudiant, es facin públiques les notes de tall i comenci el procés per inscriure’s a la universitat.