Fi de l’etapa Borràs: el Parlament convoca el ple per escollir Erra

El Parlament ha convocat oficialment aquest dimecres el ple que posarà fi a l’etapa de Laura Borràs com a presidenta de la cambra. La presidenta de Junts, que va declinar entrar el Govern de Pere Aragonès per fer-li de contrapès des de la presidència del Parlament, tanca un mandat convuls de poc més de dos anys dels quals n’ha passat gairebé un any suspesa per la seva imputació –i posterior condemna– per fraccionar contractes quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). L’encara vicepresidenta primera en funcions de presidenta de la cambra, Alba Verges, presidirà el ple que aquest divendres a les 12.00 escollirà la diputada de Junts Anna Erra com a nova presidenta del Parlament.

En una entrevista a TV3, Borràs ha assegurat que no té previst demanar cap prestació econòmica pel seu pas per Parlament, tot i que hi ha dubtes sobre com computen els mesos que ha estat suspesa a l’hora de calcular si hi tenia dret a la pensió vitalícia. “Començo dient que qualsevol prestació que correspongui a les actuacions fetes al Parlament per la feina feta és evident que me l’hauria guanyat amb escreix. I no tinc previst demanar res al Parlament”, ha afirmat. Borràs ha reivindicat que sota la seva presidència “s’han corregit” situacions anòmales com els triennis i les llicències d’edat. També ha recordat que ha estat la primera presidenta a renunciar a les dietes que li corresponen.

Laura Borràs en un acte de campanya a Badalona / ACN

Anna Erra, la candidata de consens que també votarà ERC

La presidenta de Junts considera que l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, és la candidata que genera “més consens” a dins del partit i que el seu nomenament s’ha acordat amb el secretari general de la formació, Jordi Turull. El procediment per escollir la nova presidenta del Parlament és el mateix que es fa servir quan es constitueix la Mesa al principi d’una legislatura, segons informa l’Agència Catalana de Notícies. La votació serà secreta i cada diputat haurà d’escriure un nom en una papereta que després dipositarà en una urna. Això fa que el conseller Lluís Puig, diputat de Junts exiliat a Brussel·les, no pugui participar, ja que normalment vota de manera telemàtica, però en aquest cas no està permès.

El reglament de la cambra estableix que en primera ronda el candidat o candidata s’ha d’escollir per majoria absoluta, és a dir, amb un mínim de 68 vots. Si això no passa, com sembla que serà el cas perquè ERC i Junts en sumen 65 i la CUP ja ha dit que s’abstindrà, es fa una nova votació entre els dos candidats més votats en la primera ronda i surt escollit qui tregui més vots. Amb tot, Anna Erra serà amb tota seguretat a pròxima presidenta del Parlament, ja que ni el PSC, que presentarà Assumpta Escarp, ni En Comú Podem, que ha proposat Joan Carles Gallego, tenen cap possibilitat de reunir els vots necessaris. Un cop s’acabi la votació, Erra passarà a ocupar la cadira de presidenta del Parlament i posarà fi a l’etapa de Laura Borràs.