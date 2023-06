L’executiva de Junts tria Anna Erra com a relleu de Borràs a la presidència del Parlament

Tarda llarga però controlada al número 11 del Passatge Bofill de Barcelona. La direcció de Junts per Catalunya celebra l’enèsima reunió transcendental dels darrers mesos. En aquesta ocasió, triar el relleu de Laura Borràs com a presidenta del Parlament. L’executiva de la formació ha de triar una diputada per presentar al ple d’aquest divendres, en una legislatura que ja es preveu curta. Una decisió que es pren després que la Mesa i la Junta de Portaveus, dijous passat, va decidir retirar-li l’acta de diputada i convocar un ple extraordinari per aquest divendres.

El nom no ha fallat, les travesses amb el nom d’Anna Erra, encara alcadessa de Vic, fins el pròxim 17 de juny, dia que es renovaran els consistoris, l’han encertada. Ara bé, altres fonts, sobretot del sector borrasista apuntaven la possibilitat que el substitut fos Antoni Castellà que serà qui agafi l’acta de Borràs. Castellà ja havia estat a la Mesa del Parlament durant diverses legislatures, però el pinyol de Junts descarta aquesta opció perquè Castellà no és de la formació, donat que és de Demòcrates. Però la mateixa Borràs, en arribar a la seu amb Erra, ha esvaït els dubtes. De fet, ha defensat la seva candidatura i s’han sentit els aplaudiments dels assistents. De fet, el que havia de ser una batalla campal s’ha resolt en un menys d’un quart d’hora. “Comencem a ser un partit normal”, ha descrit una de les membres de l’executiva.Un nom que s’enfrontarà a la socialista Assumpta Escarp i al comú Joan Carles Gallego.

Albert Batet, a l’entrada de la seu de Junts per Catalunya/Quico Sallés

Turull, dels primers a arribar

La trobada de l’executiva era mixta, és a dir, virtual i presencial. El secretari general de la formació, Jordi Turull, ha estat dels primers en arribar. A la seu ja l’esperava el portaveu del partit, Josep Rius, pendent ara d’agafar l’acta de regidor a l’Ajuntament de Barcelona. Entre els assistents presencials, s’hi compten Erra, Borràs, el secretari d’organització David Torrents, Teresa Pallarès, el diputat Joan Canadell, la portaveu parlamentària, Mònica Sales, el president del grup parlamentari, Albert Batet, i David Saldoni, adjunt a la secretaria general, entre d’altres.

El conclave es preveu llarg però Borràs ha restat tensió. Tothom esperava quina seria l’estratègia del sector defensor de Laura Borràs. De fet, tampoc es descartava que demanés no agafar l’acta com a protesta per la seva inhabilitació com a diputada arran de la sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJC) per prevaricació i falsedat documental. Però, les opinions s’han exposat i Borràs no ha volgut complicar una situació ja complexa gratuïtament.