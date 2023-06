Borràs carrega contra la Mesa: “Són obedients i bons minyons”

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha carregat contra la Mesa del Parlament per haver-li retirat l’acta de diputada després que el Tribunal Suprem hagi rebutjat suspendre cautelarment l’ordre de la Junta Electoral Central (JEC). “Quin regal de Sant!”, ha dit Borràs amb ironia. “El Parlament em retira l’acta de diputada sense ni tan sols esperar que la JEC li ho requereixi, que són obedients i bons minyons”.

Quin regal de Sant! El @parlamentcat em retira l’acta de diputada sense ni tan sols esperar que la JEC li ho requereixi,que son obedients i bons minyons. Si la diligència que han mostrat en obeir l’estat estigués al servei d’obeir els ciutadans de Catalunya ja seríem independents https://t.co/xaYUZJM2It — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) June 1, 2023

Borràs també ha aprofitat per criticar ERC i la CUP, que, amb el suport del PSC, pràcticament han calcat els passos que va seguir ella quan va haver de retirar l’acta de l’exdiputat dels cupaires Pau Juvillà després la ingerència de la JEC. “Si la diligència que han mostrat en obeir l’estat estigués al servei d’obeir els ciutadans de Catalunya ja seríem independents”, ha dit. El pròxim divendres 9 de juny el Parlament celebrarà un ple per nomenar el seu relleu.

La secretària de la Mesa Arurora Madaula (Junts) i la portaveu del grup parlamentari, Mònica Sales, en roda de premsa / ACN

El Parlament prepara el relleu de Borràs

El pròxim divendres 9 de juny el Parlament celebrarà un ple per nomenar el seu relleu a la presidència de la cambra. El seu escó l’ocuparà el dirigent de Demòcrates, Toni Castellà, que també ha sonat com a substitut de Borràs a la presidència del Parlament. Amb tot, la diputada i exalcaldessa de Vic, Anna Erra, és la millor posicionada per ocupar el càrrec, tot i que el partit està a l’espera que Borràs faci una proposta.

ERC ha dit en diverses ocasions els últims dies que aposta perquè Junts mantingui la presidència del Parlament com a part del nou marc de cooperació que ambdós partits estan negociant de cara al 23-J. Els republicans, que també aposten per Xavier Trias com a nou alcalde de Barcelona, volen que l’independentisme pacti a tot arreu on sigui possible per no “regalar” poder al PSC.