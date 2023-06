La Mesa del Parlament es reuneix d’urgència per decidir sobre l’escó de Borràs

El Parlament estudiarà aquest dijous a la tarda, un cop acabi el ple a la cambra, la situació de la presidenta suspesa, Laura Borràs, després que el Tribunal Suprem (TS) rebutgés paralitzar la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar-li l’escó. Fonts parlamentàries han informat que la vicepresidenta primera del Parlament en funcions de presidenta, Alba Vergés, ha convocat una reunió de la Mesa i de la Junta de Portaveus una vegada acabi el ple.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta del Parlament, Alba Vergés, durant la Mesa del Parlament. Data de publicació: dimarts 21 de març del 2023, 10:30 Localització: Barcelona Autor: Sílvia Jardí

El Parlament, fins ara pendent del TS

Fins ara, el Parlament havia al·legat que estava pendent de si el Tribunal Suprem suspenia la decisió de la JEC, però aquest mateix dijous ha rebut la notificació en què es comunica la desestimació de les cautelars que van demanar tant la Cambra catalana com Borràs.

Borràs, sentenciada

Tot plegat ve arran de la sentència condemnatòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a quatre anys i mig de presó i 13 d’inhabilitació, per prevaricació i falsedat documental, però amb petició d’indult per rebaixar la pena a dos anys. Amb això, la Junta Electoral Central va actuar contra la presidenta aplicant l’article 6.2 que implica la “inelegibilitat sobrevinguda” per la resolució judicial que la condemna per un delicte contra l’administració pública. Es tracta d’una forma d’actuar calcada a la de les inhabilitacions de l’expresident de la Generalitat Quim Torra i de l’exmembre de la Mesa Pau Juvillà.

Davant la petició de la Junta Electoral de retirar l’escó, el Parlament va decidir presentar un recurs al Tribunal Suprem de forma cautelar per retornar l’escó a Laura Borràs. Aquest mateix dijous, el Parlament ha rebut la notificació oficial.

En cas que la Mesa del Parlament executiu l’ordre de la Junta Electoral Central s’obrirà una nova carpeta: la presidència del Parlament. El president d’ERC, Oriol Junqueras, va fixar aquest dimecres com a condició per retornar a la unitat independentista de cara a les eleccions espanyoles del 23 de juliol que hi hagi una presidència independentista i de Junts al Parlament. Resta la incògnita de si va ser una de les qüestions que es van tractar en la reunió d’aquest dimecres del Govern amb Junts i la CUP en el marc de preparar un “front comú” de cara el 23-J a proposta del president Aragonès.

El cert és que les relacions entre Junts i ERC ja venen tocades des de la investidura fallida de Puigdemont el gener del 2018, però la gota que va fer caure el got va ser la suspensió, per part d’ERC i CUP, de Borràs com a presidenta del Parlament el passat juliol, quan el TSJC li va obrir un judici oral pel cas en la qual ha estat condemnada. ERC i CUP va aplicar l’article 25.4, que especifica que tots aquells diputats als quals se li obre un judici oral per corrupció se li ha de suspendre l’acta.