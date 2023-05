El Suprem denega per ara tornar l’escó a Borràs

La sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem ha decidit rebutjar la petició de la mesura cautelaríssima per retornar l’escó a Laura Borràs. D’aquesta manera, els magistrats avalen la decisió de la Junta Electoral Central que va acordar retirar-li l’acta de diputada, el passat 3 de maig, arran de la sentència condemnatòria per prevaricació i falsedat documental que inhabilitava la presidenta suspesa del Parlament. La JEC considerava que se li ha d’aplicar l’article 6.2 que implica la “inelegibilitat sobrevinguda” arran de la resolució judicial que la condemna per un delicte contra l’administració pública. Borràs havia demanat la suspensió fins a resoldre pel Tribunal Suprem la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Els magistrats, en la seva interlocutòria de cinc pàgines, raonen que l’escrit de petició de Borràs no aporta cap argument que justifiquin la urgència que requeriria retornar l’escó sense que la Junta Electoral Central no hi digui la seva. És a dir, que les mesures cautelaríssimes no s’acorden amb l’argument de la petició i, en tot, cas es podrà debatre en el curs de la mesura cautelar. En aquest sentit, la mateixa interlocutòria, la Sala acorda incoar un incident cautelar ordinari, concedint a la representació processal de la Junta Electoral Central i al Ministeri Fiscal un termini comú que finalitzarà a les 3 de la tarda del pròxim divendres 12 de maig perquè efectuïn al·legacions sobre la mesura cautelar.

La façana del Tribunal Suprem, a Madrid / Q.S.

Continua el recurs

Per altra banda, els magistrats donen curs al recurs que va presentar el Parlament de Catalunya contra la resolució de la JEC. De fet, els advocats de la cambra catalana no reclamaven un procediment de cautelaríssimes sinó una mesura cautelar ordinària. De moment, els magistrats de la sala Tercera han donat deu dies a la Junta Electoral per tal que presentin al·legacions a la petició del Parlament. D’aquesta manera, el recurs contenciós continua, però abans deixen en l’aire si mentre es resol el recurs presentat per Borràs i per la cambra catalana se li retorna l’escó a Borràs.