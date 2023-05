Cs denuncia a la JEC que el Parlament no obeeix i no retira l’escó a Borràs

Cs ha denunciat a la Junta Electoral Central (JEC) que el Parlament desobeeix la seva decisió i que encara no ha retirat l’escó a la presidenta de la cambra suspesa, Laura Borràs. La formació taronja ha registrat un escrit en què demanen a l’àrbitre electoral que requereixi els membres de la Mesa perquè facin efectiva l’ordre “immediatament”. A més, demanen a la JEC que iniciï un procediment sancionador contra la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés, i els membres de la Mesa que van votar a favor de presentar un recurs i no retirar l’acta a la líder de Junts per Catalunya. Finalment, Cs sol·licita a la JEC que doni 24 hores al Parlament perquè acrediti els actes i resolucions parlamentaris que han fet per complir l’ordre.

En el text, Cs insisteix que, després que el Parlament hagi rebut la notificació de la decisió de la JEC, “no consta que ni el secretari general, ni la presidenta de la cambra ni la Mesa hagi ordenat i garantit” la publicació oficial que Borràs ha deixat de ser diputada de la cambra, així com tampoc hagi iniciat el procediment per comunicar al ple del Parlament de la seva vacant.

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta del Parlament, Alba Vergés | Sílvia Jardí

El partit recorda en l’escrit que la normativa del Parlament no pot paralitzar una ordre del jutge perquè són mesures “indiscutibles i indiscutides per part de qui té l’obligació d’executar-les”. “No es tracta que l’òrgan autonòmic pugui debatre o interpretar la norma”, remarquen.

També asseguren que la Mesa la vicepresidenta primera en funcions de presidenta “han adoptat decisions i acords l’efecte jurídic dels quals consisteix a cancel·lar de facto l’efecte automàtic de la causa d’inelegibilitat”, referint-se a la interposició del recurs que s’ha acordat durant la sessió plenària de la cambra aquest dijous.