Cs denuncia a la JEC que el Parlament no retira el escaño a Borràs

Cs ha denunciado a la Junta Electoral Central (JEC) que el Parlament desobedece su decisión y que todavía no ha retirado el escaño a la presidenta de la cámara suspendida, Laura Borràs. La formación naranja ha registrado un escrito en que piden al árbitro electoral que requiera los miembros de la Mesa para que hagan efectiva la orden «inmediatamente». Además, piden a la JEC que inicie un procedimiento sancionador contra la vicepresidenta primera en funciones de presidenta, Alba Vergés, y los miembros de la Mesa que votaron a favor de presentar un recurso y no retirar el acta a la líder de Junts per Catalunya. Finalmente, Cs solicita a la JEC que dé 24 horas en el Parlament para que acredite los actos y resoluciones parlamentarios que han hecho para cumplir la orden.

En el texto, Cs insiste en que, después de que el Parlamento haya recibido la notificación de la decisión de la JEC, «no consta que ni el secretario general, ni la presidenta de la cámara, ni la Mesa haya ordenado y garantizado» la publicación oficial que Borràs ha dejado de ser diputada de la cámara, así como tampoco haya iniciado el procedimiento para comunicar al pleno del Parlamento de su vacante.

La vicepresidenta primera en funciones de presidenta del Parlamento, Alba Vergés | Sílvia Jardí

El partido recuerda en el escrito que la normativa del Parlament no puede paralizar una orden del juez porque son medidas «indiscutibles e indiscutidas por parte de quien tiene la obligación de ejecutarlas». «No se trata que el órgano autonómico pueda debatir o interpretar la norma», remarcan.

También aseguran que la Mesa la vicepresidenta primera en funciones de presidenta «han adoptado decisiones y acuerdos, el efecto jurídico de los cuales consiste a cancelar de facto el efecto automático de la causa de inelegibilidad», refiriéndose a la interposición del recurso que se ha acordado durante la sesión plenaria de la cámara este jueves.