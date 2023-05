Unitat independentista perquè el Parlament defensi al Suprem l’escó de Borràs

L’independentisme en bloc han votat a favor de defensar l’escó de la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, i donen llum verda perquè la Mesa del Parlament presenti una petició de mesura cautelar al Tribunal Suprem en defensa de la sobirania de la cambra catalana. El PSC, els comuns i la dreta espanyolista hi han votat en contra. Els comuns, que en el cas de Juvillà van votar-hi a favor, s’hi han oposat perquè consideren que Borràs és una “persona sentenciada per corrupció” i opinen que “hauria d’haver plegat abans”. Així mateix, la Mesa ha rebutjat les peticions de reconsideració de Ciutadans, PP i Vox. Ciutadans portarà també a Fiscalia els membres de la Mesa que han votat en contra de la reconsideració.

Ara, tocarà al Suprem contestar a la petició de la cambra catalana, que ho podria fer en els pròxims dies. Si succeeix com en el cas de Pau Juvillà, l’alt tribunal rebutjarà la petició de cautelar i la JEC donarà cinc dies a la vicepresidenta primera de la cambra, Alba Vergés, perquè executi la resolució.

Tanmateix, la defensa de l’escó, que els grups independentistes associen a la preservació de la sobirania del Parlament, no va més enllà i tots, excepte Junts, mantenen que ha de deixar el càrrec de presidenta.

Les vicepresidentes del Parlament Alba Vergés i Assumpta Escarp a la sessió de control al Govern al Parlament / Mireia Comas

Retirada de l’escó

La JEC ha notificat aquest mateix dijous la retirada de l’escó de la presidenta de Junts per Catalunya, després que aquest dimecres al vespre es filtrés a la premsa la decisió que va prendre l’òrgan judicial sense haver-la escrit. Això ha provocat l’enuig de la mateixa Borràs, qui s’ha queixat d’assabentar-se abans per la premsa de la decisió de la JEC, que haver-li notificat a ella mateixa.

En aquesta línia, quedarà el dubte de si els partits demanaran a la Mesa convocar una sessió extraordinària enmig de la campanya de les eleccions municipals del 28 de maig. La portaveu al Parlament del PSC, Alícia Romero, ha demanat esperar-se a la decisió del Tribunal Suprem i, després, “prendran una decisió”. Això sí, ha lamentat la decisió dels partits independentistes de “desprestigiar la cambra” davant la situació d’interinatge que ha viscut durant gairebé un any. Amb això, els socialistes volen resoldre com més aviat millor aquesta carpeta.

Debat al Parlament

Així mateix, des de Junts per Catalunya opten per la calma, tot i que la loteria de noms ja ha començat. La gran majoria del grup parlamentari del partit de Turull opta per ocupar la cadira de la segona institució més important del país, mentre que un grup menor, encapçalat per la vicepresidenta del partit Aurora Madaula opta per deixar el seient vacant en senyal de protesta. Els noms més ben situats són les alcaldesses de Vic i Girona, Anna Erra i Aurora Madaula, malgrat que també ha sortit a la llum una persona propera a Borràs i que serà qui la substituirà en l’escó de diputada: Antoni Castellà. Des d’Esquerra Republicana, opten perquè la cadira l’ocupi una persona independentista amb l’interrogant de quan començaran les negociacions i amb la possibilitat que formi part de l’intercanvi de carpetes de diputacions, consells comarcals i ajuntaments després del 28-M.