El Parlament retira l’acta a Borràs i escollirà nova presidència el 9 de juny

Finalment, Laura Borràs, deixarà el Parlament durant el plenari que s’ha convocat per divendres 9 de juny. Així ho ha decidit la Mesa i la Junta de Portaveus convocada de manera extraordinària aquesta tarda després de finalitzar el plenari de la institució. Una decisió obligada per les resolucions del Tribunal Suprem que ha rebutjat les mesures cautelars i cautelaríssimes demanades per la seva defensa i pel Parlament de suspendre la resolució de la Junta Electoral de retirar-li l’acta. La Mesa ha decidit retirar l’acta de diputada amb efectes del dia d’avui. El seu relleu a l’escó serà pel dirigent de Demòcrates, Toni Castellà, del que ja han arribat les credencials a la cambra catalana.

La reunió de la Mesa s’ha acordat després que la cambra catalana ha rebut la resolució conformada de la Sala Contenciosa del Tribunal Suprem. Els magistrats desestimen suspendre l’aplicació per part de la JEC de l’article 6.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral que regula la inelegibilitat sobrevinguda. Entenen que admetre la suspensió vulneraria l’esperit de la llei i seria una manera d’impedir el compliment de les resolucions judicials per part dels càrrecs electes. Borràs va ser condemnada per prevaricació i falsedat documental per la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. Junts considera que la Mesa “tenia pressa”.

La reunió de la Mesa d’aquesta tarda/Quico Sallés

Junts creu que “tenien pressa” per foragitar Borràs

Fonts parlamentàries han detallat que la reunió no hi ha hagut cap mena de tensió i que Junts tampoc ha manifestat res sobre posar a l’agenda el canvi de presidència de la cambra. De fet, en una compareixença posterior la secretària de la Mesa, Aurora Madaula i la portaveu Mònica Sales, de Junts, han justificat no haver fet cap mena de manifestació perquè “no volien participar de la ingerència espanyola” que ha suposat la retirada de l’acta en base una interlocutòria del Suprem i sense esperar cap requeriment de la JEC. “Sembla que tenien pressa”, ha retret Madaula. En el mateix context, Madaula ha acusat que en una setmana que es parlava d’unitat amb ERC, ha recomanat que abans de res cal “no lesionar els drets”.

Tot i que Madaula ha insistit que serà Borràs la que ha d’exposar la seva idea sobre què fer amb el seu escó. És a dir, si proposa que es mantingui buit en protesta, o permeti que Castellà agafi l’acta. En tot cas, la decisió serà conjunta dels organismes del partit. Per altra banda, tot apunta que la formació hauria ja triat el nom de la diputada i exalcaldessa de Vic, Anna Erra, tot i que a les travesses hi entrava Marta Madrenas -que podria anar a les llistes del 23 de juliol- o fins i tot el nou diputat juntaire, Toni Castellà. De tota manera, Madaula ha remarcat que en cap direcció del grup parlamentari i del partit s’ha parlat de cap nom per substituir la presidència. Amb això, El Món ha pogut saber que aquest tema es tractarà el pròxim dimarts a l’executiva del partit. En aquest ambient, els Comuns han avisat que presentaran Joan Carles Gallego a la presidència. Un nom, però, que ara per ara no podria reeixir si es té present que el mateix president d’ERC, Oriol Junqueras, ahir garantia que els republicans farien costat al candidat que presentessin els juntaires. La situació és calcada a la que es va portar a terme amb el cupaire Pau Juvillà i el president Quim Torra. La Mesa comunicarà pel conducte oficial la baixa definitiva amb efectes del dia d’avui.