El Parlament esperarà el Suprem abans de retirar l’escó a Borràs

El Parlament ha comunicat a la Junta Electoral Central (JEC) que espera la resposta del Tribunal Suprem al seu recurs abans de retirar l’escó a la presidenta suspesa de la cambra, Laura Borràs. En un escrit enviat a la JEC, els lletrats del Parlament expliquen que han demanat mesures cautelars al Suprem perquè suspengui la decisió de retirar l’escó a Borràs fins que s’hagi resolt el fons de la qüestió. La JEC havia donat cinc dies al Parlament perquè informés de per què no havia retirat l’acta de diputada a la presidenta de Junts.

L’òrgan administratiu es reuneix aquest dijous a les 16.30 i podria prendre alguna decisió respecte al cas Borràs, que fins ara està seguint els mateixos passos que el de l’exdiputat de la CUP Pau Juvillà. El febrer de l’any passat el Suprem va desestimar les cautelars demanades pel Parlament contra l’acord de la Junta Electoral i va validar la decisió de retirar-li l’escó malgrat que la sentència per un delicte de desobediència no fos ferma. Els lletrats del Parlament no esperen un resultat diferent per a Borràs, però han defensat la desproporció de la decisió de la JEC.

Xavier Trias, Laura Borràs i Jordi Turull en l’acte municipalista de Junts / ACN

Els lletrats del Parlament diuen a la JEC que no desobeiran

L’informe del Parlament, signat pel lletrat major, Miquel Palomares, i pels lletrats Antoni Bayona i Jan Sardanedas, deixa molt clar a la Junta Electoral que la cambra catalana “no ha pres cap decisió que mostri la voluntat d’oposar-se, i molt menys impedir, l’efectivitat de l’acord de la JEC” per retirar l’escó a Borràs. Tot i això, insisteixen que la resolució de la JEC no deixa de ser un “acte administratiu” i que resten a l’espera de la decisió del Suprem respecte a les mesures cautelars que el Parlament ha demanat.

Com en anteriors ocasions, els lletrats del Parlament avisen que l’execució immediata de l’acord de la Junta Electoral “vulneraria el dret a tutela judicial efectiva i també un altre dret fonamental com és el dret a la participació política”. També alerten que retirar l’escó de la presidenta de Junts li “impediria definitivament i irreversiblement el seu dret a participació política”. A més, recorden que Borràs està suspesa des de fa gairebé 10 mesos tant de les seves funcions de diputada com de presidenta del Parlament.