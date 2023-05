La JEC dona 5 dies a la Mesa per dir per què no ha retirat l’escó de Borràs

La Junta Electoral Central dona cinc dies a la Mesa del Parlament de Catalunya per retirar l’escó de la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs. Així ho ha notificat aquest dimecres a la tarda, després d’una reunió ordinària de l’òrgan judicial. D’aquesta forma, l’òrgan judicial tramita la denúncia presentada per Ciutadans per no fer efectiva la seva ordre. A l’escrit, els de Carlos Carrizosa demanaven a la JEC que requerís els membres de la Mesa perquè acatessin l’ordre “immediatament” i també demanaven que s’iniciés un procediment sancionador contra la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés, i els membres de la Mesa que van votar a favor de presentar un recurs i no retirar l’acta. La JEC, en la resolució, avisa que l’incompliment de les seves ordres pot comportar “conseqüències jurídiques”.

Inelegibilitat sobrevinguda

Es tracta, doncs, del tercer acord sobre aquest assumpte per part de la JEC. El primer va ser quan aquest òrgan va argumentar que Borràs concorre les causes d’inelegibilitat, i per tant d’incompatibilitat establerta a l’article 6.2 b) de la Llei Òrgànica Electoral General (LOREG), en la qual es fa referència als condemnats per delictes contra l’administració pública. En el cas de Borràs, està condemnada a quatre anys i mig de presó i a 13 d’inhabilitació per un delicte de falsedat i un altre de prevaricació.

La setmana passada la JEC ja va apuntar que la decisió de deixar sense efecte l’acta de Borràs s’ha d’aplicar immediatament. A més, el Tribunal Suprem ha rebutjat aquesta setmana la suspensió de l’acord de la JEC de forma cautelaríssima, tal com demanaven Borràs i la Mesa de la cambra catalana, després que el mateix ple donés suport a presentar un recurs.

D’aquesta forma, la Junta Electoral passa la patata calenta a la Mesa de la cambra catalana que haurà de prendre la decisió la setmana que ve i enmig d’una campanya per a les eleccions municipals. En el cas de Pau Juvillà, l’aleshores presidenta, Laura Borràs, va haver de decidir davant la JEC en un enfrontament amb els funcionaris de la cambra catalana, que eren partidaris de retirar-li l’escó a l’exdiputat cupaire de forma immediata. Si succeeix com en aquest cas, la setmana que ve Borràs es podria quedar sense escó i el substituiria un vell conegut de la política catalana: el líder de Demòcrates i membre del govern del Consell de la República, Antoni Castellà.

Comença el compte enrere per una nova presidència

Amb la retirada de l’escó de Borràs, el Parlament quedarà sense presidència i li pertocarà a la Mesa convocar un ple, quan així ho decideixi, per escollir-ne una de nova. El PSC ja ha apressat més d’un cop als partits independentistes perquè escullin un nou líder de la cambra, que viu una situació d’interinatge des que la cambra catalana li apliqués l’article 25.4 a Borràs en el moment que el TSJC li va obrir un judici oral. ERC, en canvi, li passa ‘el mort a Junts’, ja que vol que la presidència de la cambra sigui independentista. En canvi, a Junts, hi ha una disparitat d’opinions sobre aquest aspecte. Una gran part del partit vol substituir a Borràs amb un nou nom. En aquest cas, sonen com a futuribles les alcaldesses de Vic i Girona, Anna Erra i Marta Madrenas. En canvi, una petita part del partit, sobretot de l’entorn de Borràs, vol mantenir el seient buit com un acte simbòlic de la repressió.