Preocupació per l’incendi a l’R3: “Fa por que passi alguna cosa”

Indignació i preocupació a causa de l’incendi d’aquest dimarts al vespre a una catenària de l’estació de trens de Rodalies a Manlleu (Osona). No hi va haver ferits, però les imatges van córrer ràpidament per les xarxes. Pilar Rodríguez, usuària habitual de l’R3 explicava aquest dimecres a l’ACN que avui ha preguntat si tot estava arreglat abans de pujar al tren. “Fa por que pugui passar alguna cosa”, admet, i afegeix que està tipa dels retards a l’R3. “És esgotador, cada dia, no ho veig normal perquè paguem el bitllet per poder arribar”, remarca. Aquesta matinada, a més, la Policia Local de Manlleu ha enxampat cinc grafiters que estaven pintant els vagons que havien quedat a la via. Eren de Cerdanyola i Granollers i s’està pendent de la sanció administrativa a què s’enfrontaran.

Un dia més a la R3. pic.twitter.com/HJQR26lwrA — Nil (@nilruf) May 9, 2023

10 minuts de retard durant el matí

Els trens a l’estació de Manlleu han circulat amb uns 10 minuts de retard al llarg del matí. “Veurem com va avui”, deia Pilar Rodríguez, que l’agafa a diari per estudiar i anar a treballar. La sensació entre els viatgers, diu, és que les millores definitives no acaben d’arribar i reconeix que es fa dur perquè no tenen alternativa. “No puc pagar-me un taxi cada dia, sempre depenc del tren”, afirma amb resignació. Quan ha d’anar a Centelles, per veure els seus fills, sovint s’ha d’esperar fins a una hora. “Això no és normal, la gent està molt enfadada”, afegeix.

Una altra usuària Maria Camila explica que no se sap mai. “L’aplicació marcava les 10 i 10 i ara ja diu a 10 i 28”, detalla. Com que passa tot sovint, admet que “toca sacrificar el temps que podries invertir en altres coses” i sortir sempre amb més d’una hora d’antelació per no arribar tard a la feina.

L’Ajuntament se sent “desemparat”

Des de l’Ajuntament de Manlleu admeten que també ho viuen amb molta indefensió. “Ens sentim desemparats, que volem apostar pel tren -tenim un projecte de tren de mercaderies – però ningú ve ni ens dona un cop de mà”, afirma el regidor de Seguretat, Arnau Rovira. Lamenta l’estat en què es troba l’estació per falta de manteniment. “Manlleu no s’ho mereix i l’ajuntament no pot actuar en un edifici que no és nostre, ens trobem lligats de mans i peus”, diu.

En aquesta última incidència, se’ls ha afegit vandalisme. Segons ha explicat el regidor una patrulla de la Policia Local va enxampar sis persones fent grafits als trens que havien quedat aturats a les vies arran de l’incident. Va passar a la matinada i un d’ells va poder escapar mentre que els altres van ser identificats. Havien vingut en cotxe des de Cerdanyola i Granollers i anaven ben equipats amb material, que va ser comissat per la policia. “Ja és fort que també hi hagi un turisme de grafiters”, lamenta.

Enèsima incidència

Per l’alcalde del municipi, Àlex Garrido, el que va passar ahir va ser l’enèsima incidència malgrat que, afortunadament, no hi va haver ferits. Demanaran explicacions a Adif i Renfe per conèixer exactament les causes i exigir responsabilitats si ho creuen convenient. En aquest sentit, Garrido reclama amb urgència que s’inverteixin els diners necessaris per revertir aquesta situació. I admet que des del món local els és molt difícil gestionar incidències com aquestes perquè sovint “Renfe i Rodalies es passen la pilota entre ells”. Fa uns mesos també es van queixar per la falta de neteja a les instal·lacions de l’estació i, segons diu, els va costar molt trobar un interlocutor.

Des d’Adif, han explicat que a les 8 del vespre es va detectar una manca de tensió a l’estació derivada d’un problema entre el pantògraf d’un tren i la catenària. La companyia està investigant l’origen de l’incendi que hi va haver a la catenària. Amb la falta de subministrament elèctric, es va tallar la circulació. Tècnics d’Adif van iniciar els treballs de reparació dels danys i pels volts de dos quarts de cinc de la matinada ja va quedar resolt i el servei es va reprendre amb normalitat.