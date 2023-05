Un jutjat investiga l”Està Passant’ pel gag de TV3 sobre el Rocío

Un jutjat investiga els humoristes Toni Soler i Jair Domínguez i l’actriu Judit Martín pel polèmic gag de TV3 sobre la Verge Rocío. Segons avança el diari El Mundo, el Jutjat número 5 de Sant Feliu de Llobregat ha admès a tràmit la denúncia de l’entitat ultra Abogados Cristianos i ha obert diligències d’investigació contra els responsables de l’Està Passant per burlar-se de la Verge del Rocío en plena Setmana Santa. Tant TV3 com el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) van determinar que el gag, amb més o menys encert, s’emmarcava en la llibertat d’expressió.

Fonts judicials al diari madrileny que els tres estan acusats d’un delicte contra la Constitució, que el Codi Penal espanyol recull en un títol específic. En concret, estan acusats de fer escarni de les creences religioses dels catòlics, que segons l’article 525 del Codi Penal està penat amb una multa d’entre vuit i dotze mesos. El jutjat ha de fixar ara la data perquè els dos humoristes i l’actriu vagin a declarar com a investigats per haver ofès els “sentiments dels membres d’una confessió religiosa”. Tant Soler com el programa ja van advertir que no pensaven disculpar-se pel gag, que consideren inofensiu.

Jair Domínguez ha rebut amenaces de mort pel gag del Rocío / CCMA

Abogados Cristianos critica les expressions barroeres de la Verge del Rocío

La denúncia d’Abogados Cristianos assegura que Judit Martín, disfressada de Verge del Rocío, “flirtejava amb un dels directors del programa, arribant a enviar-li un petó i a exclamar “guapo!” i a pregunta “tu estàs amb el semàfor verd?” També critiquen que li digués “i tu? Tu, que està més maduret, però jo no li faig escarafalls a res, eh?” Tot seguit va dir “estic més calenta que el pal d’un xurrer” i va lamentar que feia 200 anys “sense fotre un clau com Déu mana perquè mentre em trec el vestit ja m’han passat les ganes”. L’entitat ultra també retreu a Soler i Domínguez que no paressin de riure durant el gag.

Després de l’emissió del gag, polítics i entitats van posar el crit al cel i van exigir una rectificació al programa i a la cadena. Fins i tot la Junta d’Andalusia va elevar una queixa formal. El gag va crear tant rebombori que Jair Domínguez va començar a rebre insults i amenaces de mort.