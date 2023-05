Preocupación por el incendio en la R3: «Da miedo que pase algo»

Indignación y preocupación a causa del incendio de este martes al atardecer a una catenaria de la estación de trenes de Cercanías en Manlleu (Osona). No hubo heridos, pero las imágenes corrieron rápidamente por las redes. Pilar Rodríguez, usuaria habitual de la R3 explicaba este miércoles al ACN que hoy ha preguntado si todo estaba arreglado antes de subir al tren. «Da miedo que pueda pasar algo», admite, y añade que está harta de los retrasos al R3. «Es agotador, cada día, no lo veo normal porque pagamos el billete para poder llegar», remarca. Esta madrugada, además, la Policía Local de Manlleu ha pillado cinco grafiteros que estaban pintando los vagones que habían quedado a la vía. Eran de Cerdanyola y Granollers y se está pendiente de la sanción administrativa a que se enfrentarán.

Imagen de archivo del servicio de Cercanías de Cataluña / Europa Press

10 minutos de retraso durante la mañana

Los trenes a la estación de Manlleu han circulado con unos 10 minutos de retraso a lo largo de la mañana. «Veremos como va hoy», decía Pilar Rodríguez, que lo coge a diario para estudiar e ir a trabajar. La sensación entre los viajeros, dice, es que las mejoras definitivas no acaban de llegar y reconoce que se hace llevar porque no tienen alternativa. «No puedo pagarme un taxi cada día, siempre dependo del tren», afirma con resignación. Cuando tiene que ir a Centelles, para ver sus hijos, a menudo se tiene que esperar hasta una hora. «Esto no es normal, la gente está muy enfadada», añade.

Otra usuaria Maria Camila explica que no se sabe nunca. «La aplicación marcaba las 10 y 10 y ahora ya dice a 10 y 28», detalla. Como que pasa a menudo, admite que «toca sacrificar el tiempo que podrías invertir en otras cosas» y salir siempre con más de una hora de antelación por no llegar tarde al trabajo.

El Ayuntamiento se siente «desamparado»

Desde el Ayuntamiento de Manlleu admiten que también lo viven con mucha indefensión. «Nos sentimos desamparados, que queremos apostar por el tren -tenemos un proyecto de tren de mercancías – pero nadie viene ni nos da un golpe de mano», afirma el regidor de Seguridad, Arnau Rovira. Lamenta el estado en que se encuentra la estación por falta de mantenimiento. «Manlleu no se lo merece y el ayuntamiento no puede actuar en un edificio que no es nuestro, nos encontramos ligados de manos y pies», dice.

En esta última incidencia, se los ha añadido vandalismo. Según ha explicado el regidor una patrulla de la Policía Local pilló seis personas haciendo grafitos a los trenes que habían quedado parados a las vías a raíz del incidente. Pasó de madrugada y uno de ellos pudo escapar mientras que los otros fueron identificados. Habían venido en coche desde Cerdanyola y Granollers e iban muy equipados con material, que fue comissat por la policía. «Ya es fuerte que también haya un turismo de grafiteros», lamenta.

Enésima incidencia

Por el alcalde del municipio, Àlex Garrido, el que pasó ayer fue la enésima incidencia, a pesar de que, afortunadamente, no hubo heridos. Pedirán explicaciones en Adif y Renfe para conocer exactamente las causas y exigir responsabilidades si lo creen conveniente. En este sentido, Garrido reclama con urgencia que se inviertan el dinero necesario para revertir esta situación. Y admite que desde el mundo local los es muy difícil gestionar incidencias como estas porque a menudo «Renfe y Cercanías se pasan la pelota entre ellos». Hace unos meses también se quejaron por la falta de limpieza a las instalaciones de la estación y, según dice, los costó mucho encontrar un interlocutor.

Desde Adif, han explicado que a las 8 de la tarde se detectó una carencia de tensión a la estación derivada de un problema entre el pantógrafo de un tren y la catenaria. La compañía está investigando el origen del incendio que hubo a la catenaria. Con la falta de suministro eléctrico, se cortó la circulación. Técnicos de Adif iniciaron los trabajos de reparación de los daños y alrededor de las cuatro y media de la madrugada ya quedó resuelto y el servicio se retomó con normalidad.