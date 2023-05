El Parlament demana al TS que no retiri l’escó a Borràs pels “efectes irreversibles” que tindria

El Parlament, en el seu escrit jurídic per demanar com a mesura cautelar la suspensió de la decisió de la Junta Electoral Central (JEC), demana al Tribunal Suprem (TS) que no retiri l’escó a Laura Borràs mentre no hi hagi una decisió ferma, ja que considera que això seria “irreversible”. Aquest és el principal argument de la cambra catalana en la seva petició, però també apunta que la decisió de l’àrbitre electoral és una invasió de la seva autonomia. El Parlament va enviar el recurs al Suprem el divendres passat i el tribunal han donat deu dies a la JEC perquè s’hi pronunciï.

El lletrat major del Parlament, Miquel Palomares, i els lletrats Antoni Bayona i Jan Sarsanedas; signen el recurs contenciós administratiu en què al·leguen que deixar sense efecte la credencial de diputada de Laura Borràs i la seva eventual substitució també afecta el Parlament. D’una banda, pel caràcter personal del càrrec. I, de l’altra, perquè pot afectar l’autonomia parlamentària i les atribucions de la cambra catalana.

Recorden que el Parlament va suspendre Borràs

Els lletrats apunten que la decisió de la Junta Electoral “ha envaït la seva esfera d’autonomia” i recorden que, el passat 28 de juliol, seguint l’establert a l’article 25.4 del reglament del Parlament; la Mesa va decidir suspendre els drets i deures la líder de Junts quan se li va obrir judici oral. En l’escrit insisteixen que, des d’aquesta data, Borràs ja no exerceix com a presidenta del Parlament i que la vicepresidenta primera, Alba Vergés, la substitueix en les seves funcions. A més, defensen que tampoc ha exercit com a diputada ni ha cobrat durant aquests gairebé 10 mesos. En aquesta línia, el recurs del Parlament afirma que “l’acord de la JEC es contraposa a aquest acord de la Mesa i incideix en la competència del Parlament”.

El Parlament defensa mantenir l’escó a Laura Borràs / ACN

Mantenir l’escó Borràs no “pertorba” interessos

El recurs del Parlament assegura que no hi ha cap motiu per considerar que suspendre la decisió de la JEC “pertorbi greument cap interès general ni de tercers, ni causi cap altre tipus de perjudici”. Per això, avisa que fer efectiva la retirada de la credencial de Borràs podria comportar “efectes irreparables”. Primer, per privar una persona de l’exercici d’un càrrec electe i, d’altra, perquè en cas que hi hagi una sentència que doni la raó al recurs podria ser molt difícil recuperar l’acta. Sobre això, els lletrats de la cambra catalana recorden que la legislació electoral no estableix cap mecanisme per revertir una substitució una vegada s’ha fet efectiva.

L’escrit del Parlament també puntualitza que retirar-li l’escó a Borràs implicaria que deixés de ser presidenta de la cambra i s’hauria d’iniciar el procediment per substituir-la. En aquesta línia, asseguren que la JEC no és competent per decidir sobre aquest cas i defensa que són els òrgans parlamentaris els que han de determinar les causes d’incompatibilitat. Un altre dels arguments que fan servir és la falta de pronunciament del Tribunal Constitucional (TC) en referència als recursos d’empara de l’exdiputat de la CUP Pau Juvillà i de l’expresident de la Generalitat Quim Torra. Així doncs, afirma que “és obligat extremar les precaucions”.