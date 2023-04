La JEC no admet la candidatura de Marcel Vivet per Guanyem Badalona

La Junta Electoral no ha admès la candidatura de l’activista Marcel Vivet com a número 3 de la llista de Guanyem Badalona que lidera Dolors Sabater. L’activista va ser condemnat pel TSJC a tres anys d’inhabilitació pels incidents a la manifestació contra el sindicat policial Jusapol a Barcelona el 2018.

Primer pla de Willy Toledo responent als mitjans de comunicació aquest dimecres 16 de setembre / ACN

Qualifiquen la decisió “d’injusta”

Vivet, a través d’un vídeo publicat a les xarxes socials, assegura que “peti qui peti” participarà de la campanya electoral, malgrat les conclusions de la Junta Electoral. “Seguirem lluitant contra les cases d’aposta que afecten la salut mental dels joves i per garantir el futur per als joves de la ciutat que volen tenir oportunitats. Seguirem amb el programa d’inserció laboral i per evitar l’absentisme escolar”, ha afegit.

Així mateix, la candidata de Guanyem Badalona i diputada de la CUP al Parlament, Dolors Sabater, ha qualificat la decisió de “molt injusta” però ha assegurat que Vivet “continuarà actuant com a número 3 de la llista, amb el mateix protagonisme i liderant les polítiques de joventut”.

L’actor Willy Toledo tanca la llista

Segons ha publicat aquest dimecres el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, l’actor i productor de teatre Willy Toledo tancarà la llista de Guanyem Badalona a les eleccions del 28 de maig. I ho farà com a independent. El 2018 va ser denunciat per l’Associació Espanyola d’Advocats Cristians per un suposat delicte d’ofensa als sentiments religiosos. L’actor es va negar a presentar-se davant el tribunal i va ser detingut per portar-lo a declarar. Finalment, va ser absolt.

Sabater va ser alcaldessa de Badalona entre 2015 i 2018: va arribar a l’alcaldia gràcies a l’aliança amb PSC, ERC, CiU i ICV per a evitar que fos alcalde Xavier García Albiol (PP), i davant aquestes eleccions Guanyem s’ha erigit com a “garantia” que el candidat popular no torni a governar a la ciutat.