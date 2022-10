Dolors Sabater repetirà com a cap de llista de Guanyem a Badalona

L’exalcaldessa de Badalona i diputada de la CUP al Parlament de Catalunya, Dolors Sabater, tornarà a ser la cap de llista de Guanyem Badalona a les eleccions municipals del 28 de maig del 2023. Es tracta de la tercera vegada que repeteix com a cap de llista, després de fer-ho el 2015 i el 2019.

La presidenta de la CUP Al Parlament, Dolors Sabater, en el debat de política general DAVID ZORRAKINO – EUROPA PRESS

Alcaldessa entre 2015 i 2018

La cupaire va ser alcaldessa de Badalona entre 2015 i 2018, quan una moció de censura del PSC, amb el suport del PP i Ciutadans la va expulsar del seu càrrec de batllessa. Aleshores, qui es va posar al capdavant va ser el socialista Àlex Pastor, que va aguantar a l’alcaldia fins el 22 d’abril del 2020, quan va ser detingut pels Mossos d’Esquadra per no respectar el confinament durant l’estat d’alarma i negar-se a fer un test d’alcoholèmia, ja que mostrava signes d’embriaguesa. Amb això, Xavier García Albiol va recuperar l’alcaldia.

De fet, es va mantenir a l’oposició fins passades les eleccions del 2019 i a meitat de l’actual mandat va fer el salt al Parlament, sent la cap de llista de la CUP a les eleccions del 14 de febrer del 2014.

Rubén Guijarro d’alcalde

Actualment, l’Ajuntament de Badalona està liderada per l’alcalde socialista Rubén Guijarro, amb la coalició d’ERC, els comuns i Junts. Tot i això, qui va guanyar les eleccions va ser el PP amb 11 regidors i amb Xavier García Albiol com a cap de llista. Inicialment, l’oposició no va aconseguir formar majoria per desbancar Albiol, fet que va convertir-lo en batlle de Badalona.

Mesos més tard, el 8 de novembre del 2021, Rubén Guijarro va encapçalar una moció de censura, amb els suports dels altres partits, per desbancar Albiol, en haver aparegut als papers de Pandora.