Madrid lidera el top25 d’hospitals referents a Espanya, segons ‘Forbes’

Forbes ha publicat la llista amb els 25 hospitals de referència a Espanya. La selecció, que ha estat realitzada entre més de 700 centres públics i privats, situa la Fundació Jiménez Díaz, l’Hospital Universitari La Paz i l’Hospital Clínic de Barcelona al top 3. Per a la selecció, la capçalera ha estudiat els principals rànquings sanitaris a escala nacional i internacional, els premis i reconeixements rebuts i algunes de les fites aconseguides per aquests centres en els darrers anys, així com la seva contribució al Sistema Nacional de Salut.

La Comunitat de Madrid compta amb onze hospitals dins aquest top25, liderat per la Fundació Jiménez Díaz. El segueixen en aquesta regió l’Hospital Universitari La Paz, l’Hospital 12 d’Octubre, el General Gregorio Marañón, l’Hospital Ruber Internacional, l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, HM Universitari Sanchinarro, Hospital Clínic San Carlos, Hospital Universitari Ramón y Cajal, Hospital Infantil Universitari Nen Jesús i La Princesa.

Amb un total de vuit centres segueix Catalunya, present amb l’Hospital Clínic Barcelona, Centre Mèdic Teknon, Hospital Quironsalud Barcelona, Hospital Vall d’Hebron, HM Delfos Barcelona, Hospital General Universitari de Catalunya, Hospital Universitari Sagrat Cor i Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Andalusia apareix a la llista amb els hospitals universitaris Verge del Rocío de Sevilla i Reina Sofia de Còrdova. Amb un centre per regió, hi ha la Comunitat Valenciana amb l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe; Navarra amb la Clínica Universitat de Navarra; el País Basc amb l’Hospital Universitari de Creus; i Cantàbria, amb l’Hospital Universitari Marqués de Valdecilla.

REFERENTS

Els 25 centres que configuren el llistat de referència a Espanya a causa de la qualitat assistencial i excel·lència en el servei que ofereixen als pacients en termes de benestar, eficiència i sostenibilitat, així com la seva forta capacitat investigadora i aposta per la innovació.

Configuren el top3 l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz, designat per Forbes com un “referent a nivell nacional i internacional”. La capçalera destaca la seva història plena de fites, com quan va fer servir l’ús d’intel·ligència artificial per predir l’evolució dels pacients amb COVID-19 durant la pandèmia; o alguns dels darrers guardons aconseguits, com l’EFQM Global Award, convertint-se en el primer hospital del món a rebre el Premi a l’Excel·lència en Gestió de més prestigi internacional.

Per la seva banda, de l’Hospital Universitari La Paz destaca, entre altres èxits, la seva presència al top100 dels millors centres del món, segons Newsweek, o ser el que més trasplantaments pediàtrics va practicar a Espanya el 2022. Forbes també destaca a l’Hospital Clínic de Barcelona pels seus reconeixements, com els atorgats per IQVIA als seus premis TOP20 2022 a les categories de Grans Hospitals Públics de Referència Regional i Nacional, Cardiologia i Neurologia.