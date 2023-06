Sorpresa al Govern pels pactes de Junts amb el PSC: “Costa d’entendre”

El Govern de la Generalitat ha mostrat la seva sorpresa pels pactes que Junts ha tancat amb el PSC després de les eleccions municipals i enmig de les negociacions per articular un front unitari a Madrid per al 23-J. La portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, ha assegurat que l’estratègia de Junts d’arraconar ERC en els pactes local pot ser contraproduent i no ajuda a refer ponts i restablir la confiança entre els partits independentistes. De fet, els republicans havien reclamat a Junts que hi hagués pactes independentistes arreu per evitar “regalar” poder al PSC.

“Com a Govern independentista, que busca un front unitari democràtic, costa d’entendre que es pactin alcaldies amb partits com el PSC amb l’objectiu d’evitar que arribin a l’alcaldia altres partits independentistes. Li costa d’entendre al Govern i a la ciutadania”, ha dit Plaja, que en cap moment ha fet una menció explícita a ERC. La portaveu del Govern ha assegurat que “és cosa dels partits” com basteixen el front democràtic que proposa el president Aragonès, però ha hagut de reconèixer que “és una realitat que les confiances entre independentistes restaven molt tocades”.

La president de Junts, Laura Borràs, i el secretari general, Jordi Turull / ACN

Junts pacta amb el PSC a Roses i a la Diputació de Tarragona

Junts ha preferit pactar amb el PSC a l’Ajuntament de Roses i a la Diputació de Tarragona, malgrat que els socialistes i ERC estaven empatats a quatre regidors. A Roses, el pacte de Junts ha enviat ERC a l’oposició després de quatre anys a l’alcaldia, una maniobra que els republicans han criticat amb duresa. El vicesecretari general de Comunicació i Estratègia d’ERC, Marc Colomer, ha etzibat que aquesta mena d’acords “no serien aquests els missatges més coherents i idonis en el camí de recomposició del flanc independentista”.

Per la seva banda, Plaja ha confiat que aquestes picabaralles no suposaran un obstacle definitiu per arribar a una entesa general de cara a les eleccions estatals. “Des del Govern esperem i desitgem que l’entesa vagi avançant i es pugui concretar, sense presa però sense perdre el temps”. La portaveu de l’executiu ha avançat que, després de les converses de la setmana passada, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no s’ha tornat a implicar en les negociacions, però que està a disposició dels partits. “El president estarà implicat en tot allò que se’l pugui requerir”.