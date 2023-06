Fin de la etapa Borràs: el Parlamento convoca el pleno para elegir a Erre

El Parlamento ha convocado oficialmente este miércoles el pleno que pondrá fin a la etapa de Laura Borràs como presidenta de la cámara. La presidenta de Junts, que declinó entrar en el Gobierno de Pere Aragonès para hacerle de contrapeso desde la presidencia del Parlamento, cierra un mandato convulso de poco más de dos años, de los cuales ha pasado casi un año suspendida por su imputación –y posterior condena– por fraccionar contratos cuando estaba al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). La todavía vicepresidenta primera en funciones de presidenta de la cámara, Alba Verges, presidirá el pleno que este viernes a las 12.00 elegirá a la diputada de Junts Anna Erra como nueva presidenta del Parlamento.

En una entrevista en TV3 , Borràs ha asegurado que no tiene previsto pedir ninguna prestación económica por su paso por Parlamento, a pesar de que hay dudas sobre cómo computan los meses que ha estado suspendida en la hora de calcular si tenía derecho a la pensión vitalicia. «Empiezo diciendo que cualquier prestación que corresponda a las actuaciones hechas en el Parlamento por el trabajo hecho es evidente que me lo habría ganado con creces. Y no tengo previsto pedir nada al Parlamento”, ha afirmado. Borràs ha reivindicado que bajo su presidencia “se han corregido” situaciones anómalas como los trienios y las licencias de edad. También ha recordado que ha sido la primera presidenta en renunciar a las dietas que le corresponden.

Laura Borràs en un acto de campaña en Badalona / ACN

Anna Erre, la candidata de consenso que también votará ERC

La presidenta de Junts considera que la alcaldesa de Vic, Anna Erra, es la candidata que genera “más consenso” adentro del partido y ha insistido en que su nombramiento se ha acordado con el secretario general de la formación, Jordi Turull. El procedimiento para escoger a la nueva presidenta del Parlamento es el mismo que se usa cuando se constituye la Mesa a principios de una legislatura, según informa la Agencia Catalana de Noticias. La votación será secreta y cada diputado tendrá que escribir un nombre en una papeleta que después depositará en una urna. Esto hace que el consejero Lluís Puig, diputado de Junts exiliado en Bruselas, no pueda participar, puesto que normalmente vota de manera telemática, pero en este caso no está permitido.

El reglamento de la cámara establece que en primera ronda el candidato o candidata se tiene que elegir por mayoría absoluta, es decir, con un mínimo de 68 votos. Si esto no pasa, como parece que será el caso porque ERC y Juntos suman 65 y la CUP ya ha dicho que se abstendrá, se realiza una nueva votación entre los dos candidatos más votados en la primera ronda y sale escogido el que saque más votos. Con todo, Anna Erra será con toda seguridad la próxima presidenta del Parlamento, puesto que ni el PSC, que presentará a Assumpta Escarp, ni En Comú Podem, que ha propuesto a Joan Carles Gallego, tienen ninguna posibilidad de reunir los votos necesarios. Una vez se acabe la votación, Erra pasará a ocupar la silla de presidenta del Parlamento y pondrá fin en la etapa de Laura Borràs.