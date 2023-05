Denuncien el Govern per haver anul·lat totes les oposicions en bloc

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha portat la Generalitat a la justícia contenciosa-administrativa per haver anul·lat totes les oposicions que es van celebrar el passat 29 d’abril després del caos organitzatiu generat per una empresa subcontractada. Després del desgavell de les proves, el Govern va anunciar que repetiria tots els exàmens i va establir noves convocatòries entre l’1 i el 8 de juliol. El CSIF denuncia que la Generalitat ha ordenat repetir fins i tot les oposicions en les quals no es van produir incidències.

El sindicat reclama a la justícia que obligui la Generalitat a reconèixer com a vàlids els processos en els quals no s’han detectat irregularitats “prou rellevants per a anul·lar-los” i així “salvaguardar els drets legítims de tots els aspirants”. Així mateix, CSIF reclama al Departament de Presidència que justifiqui de “forma fefaent” els motius de la suspensió de cadascuna de les proves i considera que la repetició general de les oposicions “respon més a una decisió política que no pas legal”. En concret, el sindicat vol deixar sense efecte la resolució PRE/1632/2023 que anul·la totes les proves i les torna a convocar.

Reunió de Presidència amb els sindicats per tractar el desgavell de les oposicions / ACN

El sindicat demana que es justifiqui cada suspensió d’una oposició

“Nosaltres no determinem si s’han de repetir el 30, el 45, el 70 o el 100% dels processos”, diu el sindicat. “El que volem és que es compleixi amb una malmesa legalitat i es justifiquin de forma fefaent els motius d’una suspensió que, en aquests moments, responen més a una decisió política que no pas legal”. CSIF recorda que, en un primer moment, Presidència va garantir que es “respectarien els processos desenvolupats correctament”, però després van canviar d’opinió sense donar una explicació oficial que justifiqués el canvi de plantejament.

El sindicat ha criticat l’actitud de la Generalitat. “Dos dies després, sense ni tan sols haver finalitzat el termini per presentar incidències, ja van decidir repetir les convocatòries de manera general. Per què aquesta pressa? Ho ignorem”. També carrega contra l’administració catalana perquè l’informe que utilitza com a base per justificar la repetició de les proves és “únicament estadístic i informatiu, no jurídic” i evita mencionar “les actes del Tribunal de les proves ni a les dels responsables d’aules”.