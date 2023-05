Junts es planteja demanar una comissió d’investigació pel caos a les oposicions

Junts per Catalunya no descarta demanar que es creï una comissió d’investigació sobre el caos de les oposicions si no reben “la informació oportuna”. Ho ha anunciat aquest dimarts el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, que ha confirmat que el partit ha demanat la compareixença del gerent de l’empresa contractada per fer les oposicions, Cegos; i de la secretaria general de la Presidència, Núria Cuenca; entre altres persones. A dos dies que arrenqui la campanya electoral, Batet ha carregat contra la “incompetència” del Govern per no saber “ni organitzar unes oposicions” i ha instat els catalans a “amonestar” el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per aquest fet, però també per la gestió de l’executiu català de la sequera i les negociacions amb l’executiu espanyol en la taula de diàleg.

Batet ha detallat que el partit ha registrat un conjunt de preguntes i sol·licituds d’informació al Govern sobre aquests temes, però una de les peticions més destacades de Junts és la bateria de compareixents que volen escoltar sobre els fets relacionats amb les oposicions d’estabilització que van tenir lloc fa dues setmanes. La polèmica va provocar que Cegos, la companyia subcontractada per Funció Pública per fer els “tots els exàmens” d’oposicions, tirés pilotes fora i acusés el Govern d'”incompliments” en la preparació de les proves. Per la seva banda, l’executiu català va anunciar que repetiria processos selectius i que, a més, reclamaria un milió d’euros a Cegos.

Davant de tota la incertesa que rodeja el cas i acusacions mútues, Junts ha demanat la compareixença del gerent de Cegos, de la secretaria general de la Presidència, Núria Cuenca, la secretaria d’Administració i Funció pública, Alícia Corral, l’exdirectora de Funció Pública Marta Martorell i de l’exsecretari d’Administració i Funció Pública, Joan Jaume Homs.

“Amonestar” Aragonès

Junts considera que el Govern no ha sabut gestionar temps de gran importància a Catalunya i espera que això es vegi reflectit en els resultats de les pròximes eleccions municipals. “Així no es pot seguir”, ha avisat Batet, que ha afegit que, “davant la incompetència d’un govern que no sap ni organitzar unes oposicions (…), el que toca als catalans és fer una severa amonestació a Aragonès”.

Cartell informatiu a l’estació de Rodalies de Gavà per l’avaria del sistema de comunicacions que afecta l’R2 Sud | ACN (Albert Segura)

Demanen explicacions a Territori

En referència al caos que l’avaria a l’R2 Sud ha ocasionat al servei de Rodalies, el portaveu de Junts ha reclamat al conseller de Territori, Juli Fernández, que doni “explicacions”. En concret, el partit de Jordi Turull vol informació sobre si Territori “va amagar les dades d’Adif” sobre Rodalies, referint-se a la petició d’informació que va fer ElDiario.es sobre aquesta qüestió.

D’altra banda, Junts també ha demanat al Govern l’estat de les promeses de l’executiu espanyol sobre el català en la taula de diàleg. “Nou mesos després tenim la sensació que ha quedat tot en paper mullat”, ha alertat Batet.