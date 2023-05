El Govern reclamarà un milió a l’empresa de les oposicions caòtiques

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha anunciat que el Govern reclamarà un milió d’euros “com a mínim” a Cegos, l’empresa que va organitzar les caòtiques oposicions d’estabilització d’interins que es van celebrar dissabte. Cegos va subcontractar al seu torn l’ETT Randstad per contractar vigilants d’examen, i el resultat va ser un “desgavell” que va causar a posteriori el cessament de la directora general de Funció Pública. Vilagrà ha denunciat les incidències “inadmissibles” que, a parer seu, són responsabilitat de Cegos. És per això que els demanaran una indemnització pels danys causats en l’organització d’aquestes proves, que s’hauran de repetir l’1 i el 8 de juliol.

“El que va passar és injustificable i un trencament total de les condicions contractuals”, ha assegurat Vilagrà en una compareixença a la comissió d’Afers Institucionals del Parlament on l’oposició ha denunciat l’externalització d’aquest servei. Vilagrà ha assegurat que lamenta “profundament” la situació dels interins, que des de dissabte han passat molta angoixa perquè no sabien si la bústia d’incidències que va habilitar el Govern serviria finalment perquè es repetissin les proves. Fins aquest dijous no es va anunciar la repetició de les proves, que es farà la primera setmana de juliol per a tots els cossos d’interins que han d’opositar per estabilitzar-se.

Reunió de la plana major de Presidència amb els sindicats pel desgavell a les oposicions / Europa Press

“Qui fa coses té el risc d’equivocar-se”: la defensa de Vilagrà

Tot i demanar perdó pel caos en les oposicions, del qual responsabilitza completament Cegos, Vilagrà ha argumentat que aquesta problemàtica s’està donant per les actuacions de l’executiu per reduir la temporalitat. “Qui fa coses té el risc d’equivocar-se”, ha assegurat. La consellera de la Presidència ha insistit que “la primera disgustada soc jo mateixa i el meu equip” i ha defensat que fins dissabte el procés d’estabilització dels interins “havia estat impecable”.