Juntos se plantea pedir una comisión de investigación por el caos a las oposiciones

Junts per Catalunya no descarta pedir que se cree una comisión de investigación sobre el caos de las oposiciones si no reciben «la información oportuna». Lo ha anunciado este martes el presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, que ha confirmado que el partido ha pedido la comparecencia del gerente de la empresa contratada para hacer las oposiciones, Cegos; y de la secretaría general de la Presidencia, Nuria Cuenca; entre otras personas. A dos días que arranque la campaña electoral, Batet ha cargado contra la «incompetencia» del gobierno catalán por no saber «ni organizar unas oposiciones» y ha instado los catalanes a «amonestar» el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por este hecho, pero también por la gestión del ejecutivo catalán de la sequía y las negociaciones con el ejecutivo español en la tabla de diálogo.

Batet ha detallado que el partido ha registrado un conjunto de preguntas y solicitudes de información al gobierno catalán sobre estos temas, pero una de las peticiones más destacadas de Junts es la batería de comparecientes que quieren escuchar sobre los hechos relacionados con las oposiciones de estabilización que tuvieron lugar hace dos semanas. La polémica provocó que Cegos, la compañía subcontratada por Función Pública para hacer los «todos los exámenes» de oposiciones, echara pelotas fuera y acusara el gobierno catalán de «incumplimientos» en la preparación de las pruebas. Por su parte, el ejecutivo catalán anunció que repetiría procesos selectivos y que, además, reclamaría un millón de euros a Cegos.

Ante toda la incertidumbre que rodea el caso y acusaciones mutuas, Junts ha pedido la comparecencia del gerente de Cegos, de la secretaría general de la Presidencia, Nuria Cuenca, la secretaría de Administración y Función pública, Alícia Corral, la exdirectora de Función Pública Marta Martorell y del ex secretario de Administración y Función Pública, Joan Jaume Homs.

«Amonestar» Aragonès

Juntos considera que el gobierno catalán no ha sabido gestionar tiempo de gran importancia en Cataluña y espera que esto se vea reflejado en los resultados de las próximas elecciones municipales. «Así no se puede seguir», ha avisado Batet, que ha añadido que, «ante la incompetencia de un gobierno que no sabe ni organizar unas oposiciones (…), el que toca a los catalanes es hacer una severa amonestación a Aragonès».

Cartel informativo a la estación de Cercanías de Gavà por la avería del sistema de comunicaciones que afecta la R2 Sur | ACN (Albert Segura)

Piden explicaciones a Territorio

En referencia al caos que la avería a la R2 Sur ha ocasionado al servicio de Rodalies, el portavoz de Juntos ha reclamado al consejero de Territorio, Juli Fernández, que dé «explicaciones». En concreto, el partido de Jordi Turull quiere información sobre si Territorio «escondió los datos de Adif» sobre Rodalies, refiriéndose a la petición de información que hizo Eldiario.es sobre esta cuestión.

Por otro lado, Juntos también ha pedido en el gobierno catalán el estado de las promesas del ejecutivo español sobre el catalán en la tabla de diálogo. «Nueve meses después tenemos la sensación que ha quedado todo en papel mojado», ha alertado Batet.