El Govern rep milers de queixes en un sol dia pel caos a les oposicions

El Govern ha rebut milers de queixes de persones afectades pel desgavell a les oposicions d’estabilització de plantilles que es van celebrar el dissabte passat. En un sol dia, la bústia habilitada per la Generalitat ha rebut 2.691 incidències i Funció Pública ja ha assumit que s’hauran de repetir diversos processos. Després d’una trobada amb els sindicats aquest dimecres, la secretaria d’Administració i Funció Pública, Alícia Corral, ha confirmat que els nous exàmens no se subcontractaran a cap empresa externa i es faran amb mitjans propis de l’administració catalana.

“Presentarem una proposta de nou calendari per abordar aquests nous exàmens de les convocatòries afectades, que naturalment seran com més aviat millor”, ha avançat Corral en una trobada amb la premsa. Fonts del Departament de Presidència han insistit que busquen la millor fórmula perquè l’empresa organitzadora de les proves, Cegos, assumeixi responsabilitats. “Hem perdut absolutament la confiança amb aquesta empresa. Naturalment, no tornarem a fer servir els seus serveis”, ha afegit. El contracte signar inclou “clàusules de penalització i rescissió” que la Generalitat no descarta aplicar perquè s’han produït incompliments “molt greus”.

Una aula amb unes oposicions en marxa / ACN

Després de les crítiques rebudes per part d’aspirants, sindicats i partits polítics, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, s’ha reunit amb representants de Comissions Obreres, UGT i IAC-Catac per intentar calmar els ànims i explicar els plans per a la repetició de les proves. Els sindicats esperen conèixer el nou calendari tan aviat com es pugui i reclamen solucions urgents per als més de 13.500 treballadors de la Generalitat convocats a les proves.

Vilagrà compareixerà al Parlament

Aquest divendres, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, compareixerà al Parlament de Catalunya per donar explicacions pel caos que ha provocat el desgavell de les oposicions. Les crítiques des de l’oposició han sigut constants aquests últims dies i han considerat que s’ha fet servir la directora general de Funció Pública cessada, Marta Martorell, com a “cap de turc”. Vilagrà assistirà a la cambra catalana a petició pròpia i s’ha avançat al PSC i Junts, que ja havien anunciat que registrarien una petició de compareixença.